強尼戴普想建議年輕時的自己 「馬上退出這行」
2017/05/13 08:48
〔記者陳昱均／綜合報導〕53歲好萊塢男星「強哥」強尼戴普才剛走過離婚風波，正忙著宣傳新片《神鬼奇航5：死無對證》，然而最近卻又醜聞纏身，與自己的財務管理公司相互告上法院，強哥指稱自己是「噁心爛管理」的受害者，控告他的財務管理公司失職、詐欺他2500萬美元（約台幣7.9億元），但是對方則反擊他因為不願背台詞，只好砸大錢來幫他以耳麥提詞，加上他有花錢如流水的惡習，每月就要花3萬美金（約台幣91萬元）在酒錢上，還花了超過7500萬美金（約台幣22.7億元）購入14棟房產等奢華行徑，讓強哥再次陷入水深火熱的狀況當中。
強尼戴普（最右）最近到中國上海宣傳新片《神鬼奇航5：死無對證》。（路透社）
而官司與醜聞纏身的強尼戴普，最近在接受《Entertainment Tonight》訪問，被問到：「會想給年輕時的自己什麼建議時」，竟笑著回答：「我應該會說，馬上退出這行」，還強調自己是認真的，看來對於在好萊塢打滾所帶來的盛名以及各種負面消息還是感到有些心累，才會給出如此無奈的答案。
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