限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

強尼戴普想建議年輕時的自己 「馬上退出這行」

2017/05/13 08:48

強尼戴普竟表示想建議年輕時的自己趕緊退出這行。（法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕53歲好萊塢男星「強哥」強尼戴普才剛走過離婚風波，正忙著宣傳新片《神鬼奇航5：死無對證》，然而最近卻又醜聞纏身，與自己的財務管理公司相互告上法院，強哥指稱自己是「噁心爛管理」的受害者，控告他的財務管理公司失職、詐欺他2500萬美元（約台幣7.9億元），但是對方則反擊他因為不願背台詞，只好砸大錢來幫他以耳麥提詞，加上他有花錢如流水的惡習，每月就要花3萬美金（約台幣91萬元）在酒錢上，還花了超過7500萬美金（約台幣22.7億元）購入14棟房產等奢華行徑，讓強哥再次陷入水深火熱的狀況當中。

強尼戴普（最右）最近到中國上海宣傳新片《神鬼奇航5：死無對證》。（路透社）

而官司與醜聞纏身的強尼戴普，最近在接受《Entertainment Tonight》訪問，被問到：「會想給年輕時的自己什麼建議時」，竟笑著回答：「我應該會說，馬上退出這行」，還強調自己是認真的，看來對於在好萊塢打滾所帶來的盛名以及各種負面消息還是感到有些心累，才會給出如此無奈的答案。

強尼戴普最近與前經紀公司槓上，再次深陷醜聞之中。（法新社）

相關新聞

推薦新聞
陳奕迅寵妻無極限 徐濠縈樂收珠寶禮物 陳奕迅寵妻無極限 徐濠縈樂收珠寶禮物
2017/05/13 07:37
港星全裸大戰蟑螂 自爆酒後情緒高漲 港星全裸大戰蟑螂 自爆酒後情緒高漲
2017/05/13 07:31
關之琳晉升設計師 隨興穿睡衣跑趴 關之琳晉升設計師 隨興穿睡衣跑趴
2017/05/13 07:27
趕進度4ni Crayon Pop昭燏生了2600克女娃 趕進度4ni Crayon Pop昭燏生了2600克女娃
2017/05/12 20:01
T-ARA三成員率先抵台 引桃機尖叫騷動 T-ARA三成員率先抵台 引桃機尖叫騷動
2017/05/12 19:29
劉青雲這樣穿 感覺年輕10歲 劉青雲這樣穿 感覺年輕10歲
2017/05/12 18:55
強哥回鍋《神鬼》自爆想被開除 奧蘭多帥臉不怕變爛 強哥回鍋《神鬼》自爆想被開除 奧蘭多帥臉不怕變爛
2017/05/12 18:40
華神也敢砲！名嘴爆劉德華曾與台女星簽字結婚 華神也敢砲！名嘴爆劉德華曾與台女星簽字結婚
2017/05/12 18:27
C咖女星搶豪門飯票 搭百億富三代大談姊弟戀 C咖女星搶豪門飯票 搭百億富三代大談姊弟戀
2017/05/12 18:07
（影音）池昌旭曝男男吻感覺「不愉悅」 姜河那大笑反擊... （影音）池昌旭曝男男吻感覺「不愉悅」 姜河那大笑反擊...
2017/05/12 16:33
楊冪又遭抨擊 最醜網紅搭順風車：我覺得她不漂亮 楊冪又遭抨擊 最醜網紅搭順風車：我覺得她不漂亮
2017/05/12 15:58
被川普點名「沒才華」 脫口秀主持人興奮喊「耶」 被川普點名「沒才華」 脫口秀主持人興奮喊「耶」
2017/05/12 14:50
李敏鎬當兵第一天 驚傳報到20分鐘就早退？ 李敏鎬當兵第一天 驚傳報到20分鐘就早退？
2017/05/12 14:27
（影音）楊冪為戲拚命 沒戴護具高速下滑滿身傷 （影音）楊冪為戲拚命 沒戴護具高速下滑滿身傷
2017/05/12 12:03
《辛普森》教堂大玩寶可夢梗 竟遭俄羅斯禁播 《辛普森》教堂大玩寶可夢梗 竟遭俄羅斯禁播
2017/05/12 11:29
富男友有戀腳癖 吳若希未婚產女漲奶爆肥13KG 富男友有戀腳癖 吳若希未婚產女漲奶爆肥13KG
2017/05/12 10:46
聽聞強尼戴普靠耳麥提詞 潔西卡崔絲坦白眼翻到天邊 聽聞強尼戴普靠耳麥提詞 潔西卡崔絲坦白眼翻到天邊
2017/05/12 10:44
前女優被20壯漢圍逼簽約拍AV 淚訴：沒人想被當公車 前女優被20壯漢圍逼簽約拍AV 淚訴：沒人想被當公車
2017/05/12 10:07
（圖多）艾瑪華森愛環保 穿回收衣上紅毯 （圖多）艾瑪華森愛環保 穿回收衣上紅毯
2017/05/12 10:03
又是癌！女星乳癌開刀 醫生說要這樣才能活命 又是癌！女星乳癌開刀 醫生說要這樣才能活命
2017/05/12 09:26
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.