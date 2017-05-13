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李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」

2017/05/13 06:15

李亞萍說，不知道當初鼓勵豬哥亮復出，到底對不對！（本報合成照）

〔即時新聞／綜合報導〕豬哥亮和余天過去因綜藝節目卡位結下樑子，豬哥亮罹癌住院2個多月來，余天釋出善意想探視卻受阻，日前突然接到豬哥亮得破冰來電，讓李亞萍在旁感動淚崩說「不管怎樣都要見到最後一面。」她受訪透露，2009年豬哥亮復出前，曾經半夜帶兒子到她家裡按門鈴，之後展開復出演藝圈之路，如今她不知道當初鼓勵豬哥亮復出，到底對不對！

李亞萍透露，11日凌晨5點，余天接到電話，對方沒出聲，他便用台語問：「是誰？是誰？你是豬嗎？」對方才回：「你知道我是誰喔？」才說沒幾句，電話就被拿走，後來回撥卻沒人接聽，即使如此，李亞萍還是相當感動。

《蘋果日報》報導，豬哥亮因欠下龐大賭債「出國深造」，斷訊了10多年，李亞萍回憶，豬哥亮2009年復出前，和大兒子2人某天半夜來按家裡門鈴，當時豬大哭說，若不是聽到他們夫妻在呼喚，可能一輩子不出來。李亞萍則回他「難道要當水溝縫裡的老鼠，躲一輩子嗎？」也陪豬去見楊登魁，鼓勵他東山再起，後來豬哥亮常說，就算沒人支持，「還有余天、亞萍支持我。」如今看到豬哥亮這樣，心想如果他一直在跑路，搞不好現在還很健康，還能吃他的黑輪！

李亞萍也想起豬哥亮、康弘、黃西田等秀場好友趣事，當時他們把余家當「休息站」，經常在3樓打完麻將，在1樓客廳地毯上睡覺，甚至叫按摩師來家裡按摩，豬哥亮一起床就喊：「咖啡、早餐咧」，當時連家中廁所，豬哥亮他們都有自己的專屬尿桶，才不會方便時擠成一團。

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