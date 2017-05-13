五月天有團員被排擠？連拍廣告也被整
2017/05/13 07:17
〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天接棒蔡依林，拍攝同品牌啤酒廣告，廣告片首播後，粉絲開玩笑說：「五月天有團員被排擠！」
在五月天代言的新廣告中，團員們在天台上放鬆閒聊，阿信說：「好像少了一點什麼？」於是開始一一點名丟啤酒給瑪莎、怪獸、石頭，但當冠佑伸手準備接啤酒時，其他團員卻說：「自己來拿啦！」讓冠佑露出失望表情。其實，平常在演唱會上，五月天就很愛鬧冠佑，看到廣告片，粉絲忍不住同情冠佑：「連拍廣告也要被整！」
最近五月天在香港紅館舉行「人生無限公司」演唱會，為了保有好狀態，採唱2休1方式，一共要唱滿10場，團員只能期待在香港期間能吃到炒公仔麵、奶油豬扒包、凍檸茶等各種美食，昨天休息一天，今晚會繼續在紅館開唱。
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