關之琳晉升設計師 隨興穿睡衣跑趴

關之琳穿著自己設計的服裝出席卡地派對。（記者林欣若攝）

〔記者林欣若／香港報導〕卡地亞（Cartier）在香港舉辦全新美洲豹系列腕錶上市活動，關之琳穿著睡袍現身驚呆眾人，她解釋這身睡袍是她首度擔任服裝設計師推出的全新品牌RK Moiselle，「因為覺得這個場合是很輕鬆、很隨興的party，所以覺得穿著睡衣很有趣、很放鬆。」

關之琳說，當服裝設計師是她的夢想，她對於挑選布料、服裝的剪裁都很有心得，已經擁有護手霜品牌、服裝品牌的她，很滿意自己目前的成績，問她是否有可能設計珠寶？她說珠寶的學問太難，暫時不考慮，戴著開心就好，她很喜歡卡地亞的珠寶，簡單搭配就能呈現華麗氣勢。

關之琳很開心能一圓服裝設計師夢想。（記者林欣若攝）