林奕含父親痛別愛女 獨坐掉淚「不再追究」

廖筱君在《新台灣加油》公開林奕含爸爸訊息。（翻攝三立新聞台）

〔記者曾德蓉／台北報導〕才女作家林奕含日前自縊輕生，告別式今天舉行，三立《新台灣加油》主持人廖筱君在節目中轉述，林爸爸已表態不願咎責，未來將成立基金會，讓社會上不要再出現房思琪；她也透露，林奕含離世前曾交代丈夫「你要好好保重喔，要好好照顧自己」，丈夫至今仍相當自責。

廖筱君在節目中泛淚，轉述林奕含父親在告別式上的話：「爸爸最後講了一句話，其實他的三度聲明，最主要是傳達『不要再有下一個房思琪』，而正在發生的房思琪，請國家社會要去重視她，他沒有想要追究，這是爸爸在今天的告別式的結語，告訴大家他沒有想要咎責。」

此外，節目也公開林奕含父親訊息：「奕含是我們夫妻，一輩子最深愛的女兒，她的離開，帶給我們的傷心跟痛苦，是任何的文字都無法表達，希望她的離開，可以化為閃亮星星，終究化為璀璨的星星，照亮黑暗的每個角落，在事情告一個段落以後，我們會成立『奕含房思琪基金會』，把書獻給她的先生，以及親愛她的人，希望奕含這個小孩化成天使，保護更多的房思琪，讓台灣不要再有下一個房思琪；謝謝摯愛奕含的所有朋友，你們在過去26年來，陪伴奕含度過歡樂的時光，謝謝大家。」

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