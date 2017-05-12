限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

林奕含父親痛別愛女 獨坐掉淚「不再追究」

2017/05/12 22:50

廖筱君在《新台灣加油》公開林奕含爸爸訊息。（翻攝三立新聞台）

〔記者曾德蓉／台北報導〕才女作家林奕含日前自縊輕生，告別式今天舉行，三立《新台灣加油》主持人廖筱君在節目中轉述，林爸爸已表態不願咎責，未來將成立基金會，讓社會上不要再出現房思琪；她也透露，林奕含離世前曾交代丈夫「你要好好保重喔，要好好照顧自己」，丈夫至今仍相當自責。

廖筱君在節目中泛淚，轉述林奕含父親在告別式上的話：「爸爸最後講了一句話，其實他的三度聲明，最主要是傳達『不要再有下一個房思琪』，而正在發生的房思琪，請國家社會要去重視她，他沒有想要追究，這是爸爸在今天的告別式的結語，告訴大家他沒有想要咎責。」

此外，節目也公開林奕含父親訊息：「奕含是我們夫妻，一輩子最深愛的女兒，她的離開，帶給我們的傷心跟痛苦，是任何的文字都無法表達，希望她的離開，可以化為閃亮星星，終究化為璀璨的星星，照亮黑暗的每個角落，在事情告一個段落以後，我們會成立『奕含房思琪基金會』，把書獻給她的先生，以及親愛她的人，希望奕含這個小孩化成天使，保護更多的房思琪，讓台灣不要再有下一個房思琪；謝謝摯愛奕含的所有朋友，你們在過去26年來，陪伴奕含度過歡樂的時光，謝謝大家。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

相關新聞

推薦新聞
林奕含今日告別式 遲遲未見陳星現身 林奕含今日告別式 遲遲未見陳星現身
2017/05/12 15:43
名模昏倒鬼門關前走一遭 送醫時昏迷指數只有3 名模昏倒鬼門關前走一遭 送醫時昏迷指數只有3
2017/05/12 15:28
C咖女星搶豪門飯票 搭百億富三代大談姊弟戀 C咖女星搶豪門飯票 搭百億富三代大談姊弟戀
2017/05/12 18:07
「吉吉復吉吉」 彭文正對中國鄉民下通牒 「吉吉復吉吉」 彭文正對中國鄉民下通牒
2017/05/12 19:05
吳奇隆獨寵愛妻劉詩詩 樂當挑夫Man爆！ 吳奇隆獨寵愛妻劉詩詩 樂當挑夫Man爆！
2017/05/12 16:29
《甘味》繼假人頭再惡搞！ 謝承均秒變白髮神父 《甘味》繼假人頭再惡搞！ 謝承均秒變白髮神父
2017/05/12 16:36
前妻每年浮報60萬 53歲陳為民老了比較帥 前妻每年浮報60萬 53歲陳為民老了比較帥
2017/05/12 18:58
華神也敢砲！名嘴爆劉德華曾與台女星簽字結婚 華神也敢砲！名嘴爆劉德華曾與台女星簽字結婚
2017/05/12 18:27
（專訪）鄭弘儀太催淚！木材行老闆娘捐妹奠儀 （專訪）鄭弘儀太催淚！木材行老闆娘捐妹奠儀
2017/05/12 22:05
孫協志指許孟哲「歹朋友」 回應：好心被狗咬 孫協志指許孟哲「歹朋友」 回應：好心被狗咬
2017/05/12 19:04
歐陽娜娜刪「捏爆鸚鵡」時尚照 陳沂轟：裝die 歐陽娜娜刪「捏爆鸚鵡」時尚照 陳沂轟：裝die
2017/05/12 16:25
（圖多）凱蒂佩芮回收遛鳥裝 分手秀肉色裂縫 （圖多）凱蒂佩芮回收遛鳥裝 分手秀肉色裂縫
2017/05/12 16:52
趕進度4ni Crayon Pop昭燏生了2600克女娃 趕進度4ni Crayon Pop昭燏生了2600克女娃
2017/05/12 20:01
商演遭吃豆腐 林志玲秀高EQ不動怒 商演遭吃豆腐 林志玲秀高EQ不動怒
2017/05/12 18:53
SpeXial風田舌功驚人 挑逗櫻桃畫面超A SpeXial風田舌功驚人 挑逗櫻桃畫面超A
2017/05/12 15:30
小小瑜被抹黑崩潰30分 黃沐妍道歉「會謹慎發言」 小小瑜被抹黑崩潰30分 黃沐妍道歉「會謹慎發言」
2017/05/12 18:36
J.K.羅琳製片聲稱已談妥合作 台中市新聞局發文否認 J.K.羅琳製片聲稱已談妥合作 台中市新聞局發文否認
2017/05/12 15:24
青爺變未婚妻 邵雨薇今晚「粗乃講」 青爺變未婚妻 邵雨薇今晚「粗乃講」
2017/05/12 16:25
中國撈金出手闊？炎亞綸籲主播「做一下功課」 中國撈金出手闊？炎亞綸籲主播「做一下功課」
2017/05/12 20:11
利菁悔付6K孝親費 憶亡母忍歹脾氣 利菁悔付6K孝親費 憶亡母忍歹脾氣
2017/05/12 17:05
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.