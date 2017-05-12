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（專訪）鄭弘儀太催淚！木材行老闆娘捐妹奠儀

2017/05/12 22:05

吳乙峰耗時五年終於讓新作問世。（記者賀靜賢攝）

〔記者賀靜賢／專訪〕紀錄片《月亮的小孩》、《生命》導演吳乙峰耗時5年終於完成新作《尋找唐吉軻德》，周日將在「桃園電影節」全球首映，片中「主角」也將到場。該片記錄「紙風車319鄉村兒童藝術工程」時，全台志工們的身影，在吳乙峰眼中，他們就是勇於追夢不怕被笑的現代唐吉軻德。

《尋找唐吉軻德》由「紙風車文教基金會」監製，當初吳念真等人把紙風車兒童劇團搬到全台大小鄉鎮免費演出，319個鄉鎮，最後跑了381場，吳乙峰感動又佩服，想用鏡頭把這段圓夢過程記錄下來，但又不想錦上添花，因此並未鎖定吳念真、柯一正或李永豐等「名人」，選擇拍攝這些全台的大小志工們。

紙風車兒童劇團到全台鄉鎮免費演出，讓許多小朋友笑得開懷。（資料照）

跟著吳乙峰的鏡頭，赫然發現這些出錢出力的志工，不但分佈在全台各地，也在各階層、各行各業，且各有動人的故事。其中一位經營木材行的老闆娘，先生肝癌過世後，未婚的妹妹竟又突然心肌梗塞走了，她傷心又自責沒照顧好妹妹，替妹籌辦喪禮，才發現生前做幼教工作的妹妹桃李滿天下，當天許多孩子的家長，硬是以奠儀表達心意，老闆娘不知這筆錢如何處理，某天看了吳念真上鄭弘儀主持的《新聞哇哇哇》談到紙風車的「大願」，就決定把這筆錢捐出去，現在她也持續在店內募款要幫紙風車完成368，成就了一段催淚又感人的故事，也都收在《尋找唐吉軻德》。

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