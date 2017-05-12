六月好想生雙胞胎！ 李易嚇壞醉倒隔壁大樓沙發

六月（左）和李易甜蜜合唱兩人在KTV必點情歌《小酒窩》。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕六月和李易合體錄製TVBS《周末鳥仁秀》KTV單元，甜蜜合唱兩人在KTV必點情歌《小酒窩》，夫妻間的眼神交流透露滿滿的愛意，讓主持人直呼｢墨鏡拿來！｣六月錄影前巧遇左左右右這對雙胞胎姊妹，忍不住對著老公李易嚷著｢好想生雙胞胎｣，讓李易當場臉垮！

六月和李易育有一子一女，六月一直嚷嚷著還想再生，前些日子也夢到自己會在9月份受孕，而錄影這天，夫妻倆正巧在化妝室巧遇左左右右，見到她們的可愛模樣更是母愛噴發，直呼｢真的好想生一對雙胞胎！｣但一旁的李易面有難色，當場被誤會是不是不想配合，疼老婆的他趕緊澄清：｢我是捨不得她（六月）因為照顧小孩的關係，放棄了熱愛的演藝工作、還有到處旅遊的機會。｣

六月巧遇左左右右，直呼｢真的好想生一對雙胞胎！｣。（TVBS提供）

另外提到最受不了對方的事，李易自曝被六月立下規定，在她孕期和餵母乳的期間，李易不許喝酒，原因是｢她不能喝，那別人也不可以喝｣，讓他超無奈但也只能配合老婆大人。李易還加碼分享自己酒醉後的糗事，李易好幾次喝醉都會不自覺醉倒在隔壁大樓的大廳沙發上，六月常常一早接到管理員打來的電話，提醒她｢老公睡在大廳，嚇到早起的住戶｣，李易自己也不曉得為何喝醉酒會一直往隔壁棟跑，由於實在太頻繁，六月忍不住開玩笑問：｢你有女朋友住那裡是不是！｣

六月和李易合體錄製TVBS《周末鳥仁秀》KTV單元，甜蜜合唱兩人在KTV必點情歌《小酒窩》。（TVBS提供）