小A辣肚凸竟傳懷孕？怒吼最關鍵一句話

小A辣雖然是男兒身，但卻比女人還要正。（翻攝自小A辣臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕網路人氣偽娘「小A辣」長相甜美，可說是比女人還要正，時常在臉書分享爆笑有趣影片的她，昨晚（5/11）PO出一支影片，明明只是小腹微凸，經朋友間的流言渲染，最後竟莫名被傳懷孕，還因此跟男友吵到要分手，最後她終於說出最關鍵的一句話！

小A辣在臉書分享逗趣影片，獲網友熱烈迴響。（翻攝自小A辣臉書）

影片一開始，小A辣與朋友練舞練到一半，忍不住抱怨起自己的肚子最近越來越大了，結果朋友圈一個傳一個，傳到最後竟然被說是已經懷孕了，男友聽到後立馬爆怒，推開他並且大罵明明彼此都沒發生關係，他居然偷偷懷了別人的孩子，氣瘋了根本不想聽他辯解，小A辣原先也是百般無奈地解釋，到最後終於忍無可忍，大喊：「我是男的怎麼懷孕啊！」

小A辣在臉書分享逗趣影片，獲網友熱烈迴響。（翻攝自小A辣臉書）

影片下面還特別標記「無中生有的朋友」，似乎是想告訴大家流言蜚語的可怕，不過也笑翻大批粉絲，紛紛留言：「不是經典句『林北渣波A辣』怎麼懷孕」、「穿幫的表情超讚」，也有人放錯重點，大誇小A辣：「這次造型好美！」

小A辣雖然是男兒身，但卻比女人還要正。（翻攝自小A辣臉書）

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