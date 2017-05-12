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電影夏令營將開跑 《目擊者》程偉豪當講師

2017/05/12 21:37

《目擊者》導演程偉豪（左）擔任客座講師。（資料照）

〔記者許世穎／台北報導〕為培養青年學子對影像製作的概念，由台北市電影委員會與臺北市影視音實驗教育機構及台北電影節三個單位，特別免費舉辦第一屆台北電影夏令營，將邀請專業師資，帶領120位台北市之國高中、職生，創作出屬於自己的電影夢想，並感受在大銀幕上播映的感動。

學員們在夏令營中可分別接觸到導演、編劇、攝影、燈光、聲音、製片、剪接等不同領域，深入學習到電影從前製到後製的流程，並結合世大運精神為主題，合作完成一支三分鐘影片，成品將於台北電影節播映，亦會收錄為世大運博物館之館藏，讓作品能被更多人欣賞。

2017台北電影夏令營5月15日開放報名。（影委會提供）

課程指導老師包含曾參與《海角七號》演唱會統籌楊正欣、以《禁止下錨》獲得2016 柏林影展奧迪最佳短片導演曾威量、《台北工廠 II 顫慄》編劇楊元鈴與《紅衣小女孩》攝影陳克勤…等專業師資，並邀請台北電影節總監－－導演沈可尚、金馬獎最佳短片導演程偉豪、金馬最佳剪輯獎得主陳曉東等知名影人，擔任客座講師講評作品，讓學員們對電影有更深一步的認識。報名時間自5月15日至5月31日，活動日期為7月7日、7月9日至7月13日，共六天。

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