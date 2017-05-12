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（影音）蔡琴扭傷不鳥醫生 硬踩跟鞋哽咽了

2017/05/12 21:20

蔡琴演唱會。（記者趙世勳攝）

〔記者洪素津／台北報導〕金嗓歌后蔡琴今晚在TICC舉辦「百萬精華」演唱會，先前因左足踝扭傷，今晚演唱會得全程綁固定帶演出，蔡琴身穿金馬50的戰衣以一曲《出塞曲》強勢開場。腳受傷的她，腳步些許不穩，她說道「我是貨真價實的蔡琴」，講著講著她便哽咽起來，「我今天無論如何都要撐住，大家是那麼迫切要聽我的演唱會」。

蔡琴演唱會。（記者趙世勳攝）

蔡琴表示幾天前在家練習舞步，不小心扭傷左足踝，隔天隨即就醫，醫生還對她警告「腳不要落地」、「腳不要穿高跟鞋」，殊不知蔡琴站著開場唱歌，還穿厚底涼鞋，她打趣說「不能被醫生看到！」提到腳傷，蔡琴撩起裙子秀出綁在腳上的固定帶，忍不住情緒哽咽講道「今天演出會有一點不完美，我無論怎麼樣都要撐住，我在台上遇到很多困難，但是我從來沒有在演出前遇到這麼樣的難題」，蔡琴懊惱自己受傷影響演出，讓人感到心疼。

蔡琴演唱會。（記者趙世勳攝）

演唱會接近中段蔡琴做了一個最大膽的嘗試，以沒有前奏唱一首歌，蔡琴開口清唱《被遺忘的時光》，全場安靜聆聽感受，整場演唱會蔡琴獻唱《油麻菜籽》、《最後一夜》、《渡口》等多首經典歌曲，《油麻菜籽》唱出待出嫁的女兒與媽媽濃濃母愛的豐富情感，正好在母親節前夕向全天下母親致敬。

蔡琴演唱會。（記者趙世勳攝）

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