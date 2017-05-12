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首頁 > 婉君推

名模光鮮亮麗 內心暗黑系？

2017/05/12 21:30

名模林又立穿白襯衫搭Gucci長裙出席「策展米開理」展覽。（Gucci提供）

〔記者王瀅娟／台北報導〕Gucci與「A Magazine Curated by」雜誌合作「策展米開理」展覽，展示Gucci 創意總監米開理的內心世界，名模王心恬、林又立、李曉涵一起前來朝聖，被問到如果要舉辦個人內心世界的展覽，會是什麼樣子，意外透露名模們都是暗黑系美女！

林又立表示，她應該會放很多很醜但又可愛的娃娃，「我很喜歡Cindy Sherman的攝影作品，她常常講述很諷刺的事情，但拍得很美，比如打扮得很漂亮的美女，卻穿塑膠拖鞋。大概會是那個樣子。」

王心恬表示會一部分放她的畫作，一部分放她收集的老物件，『我喜歡收集人家用過的東西，比如皮箱、檯燈等等，就是那種看起來很漂亮，但有點邪惡感的。』

李曉涵則說會放很多代表極端的物件，比如天使與惡魔，「因為我是個很極端的人，看事情通常只有二面，沒有中間值。」三人說完赫然發現彼此內心都有很黑暗的那一面，場面頓時有點太嚴肅，只好先飄走了！

名模李曉涵穿Gucci服裝出席「策展米開理」展覽，刻意展現目前最流行的「衣衫不整」風。（Gucci提供）

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