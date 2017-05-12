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（影音）《角頭2》場面太真傷脊椎 被問性生活鄭人碩神回......

2017/05/12 21:06

《角頭2》殺青酒。（記者胡舜翔攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕電影《角頭2：王者再起》今舉辦殺青記者會，導演顏正國、演員鄒兆龍、王識賢、鄭人碩、高捷、黃尚禾、張再興、吳震亞、唐振剛、黃騰浩、曾珮瑜、李依瑾、許維恩、王宣等人全員到齊，一撇拍片時肅殺之氣，大展親民面。

《角頭2》殺青酒，許維恩（左起）、王宣、李依瑾、曾珮瑜。（記者胡舜翔攝）

《角頭2》劇組日前在台北街頭槍殺場面引起關注，高捷今為引起不便道歉，「打擾到大眾真的不好意思，不過也是因為場面太寫實，相信電影會很有看頭。」

《角頭2》殺青酒，鄭人碩。（記者胡舜翔攝）

片中也有不少真實火拼場面，鄭人碩堪稱片中最傷，全身至少20多處傷口，除了右眼角莫名在打鬥中莫名受傷縫了3針，脊椎現在還常常直不起來，連刷牙的時候都有些站不住要扶著洗手台，被問到會不會影響到幸福生活，鄭人碩就笑說：「我都沒回家，怎麼會知道有沒有影響。」他也提起鄒兆龍對他的教誨：「只要沒有進醫院都是小事。」

《角頭2》殺青酒，楊宗憲夫婦。（記者胡舜翔攝）

鄭人碩和黃尚禾、吳震亞、張再興、唐振剛在片中是「五虎將」，每個人全身瘀青都是「最低消費」，黃尚禾更被打到頭輕微腦震盪，體重120公斤的吳震亞在片中還被倒吊圍毆。

5人拍攝前還住在一起5天4夜，連誰打呼比較大聲都知道，而王識賢在片中飾演5人大哥，被「小弟」們大讚沒有架子，在現場都很願意教導後輩，平常下戲還會一個個打電話約吃飯，到了餐廳甚至幫忙盛飯夾菜，6人也經營出真正的兄弟情。

《角頭2：王者再起》最快預計明年農曆年上映。

《角頭2》殺青酒，顏正國（左起）、高捷、王識賢。（記者胡舜翔攝）

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