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網傳一線女星有喜 李冰冰認愛4月驚爆懷孕？

2017/05/12 21:22

李冰冰1月認愛小10幾歲的難有許文楠，近日爆出懷孕消息。（翻攝自李冰冰微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕44歲中國女星李冰冰今年1月認愛小10幾歲的男友許文楠，更甜蜜坦言「跟他在一起，讓我覺得特別心安。」爆出熱戀才短短4個月，今中國八卦微博《關愛成長八卦協會》驚傳有一線女星懷孕，經比對後質疑女主角可能就是李冰冰，引發熱議。

《關愛成長八卦協會》透露該名女星曾拍中外合作大片，經比對疑指李冰冰。（翻攝自微博）

李冰冰1月在微博曬出和男友的甜蜜合照，並寫下「最好的安排」，大方認愛。今《關愛成長八卦協會》爆料「又有大牌女明星懷孕啦」，據形容，該名女星前年拍了中外合作大片，並預計年底上映，不料卻意外發現懷孕，可能會為宣布喜訊導致電影檔期延後，因此中外片商正為此打官司。

另外，《關愛成長八卦協會》還附上一張《最好的安排》海報做為提示，讓人聯想是否和李冰冰的認愛文有關。而李冰冰在2015年曾和吳尊、凱蘭魯茲合拍電影《謎巢》，種種條件皆符合文中敘述，也讓網友好奇李冰冰難道真的要升格當媽媽了。

《關愛成長八卦協會》po出《最好的安排》海報作為提示。（翻攝自微博）

李冰冰認愛時在微博寫下「最好的安排」。（翻攝自李冰冰微博）

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