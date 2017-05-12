張本渝媽懷孕本想打掉 一時轉念才保住命

張本渝在母親節前夕，送上媽媽喜歡口味蛋糕。（傑星提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕母親節前夕，張本渝感念媽媽一路來忍受她的任性、壞脾氣，更謝謝「刻意」把她生下來！她透露，因為媽媽在懷她之前，已經拿掉了一胎，「我本來是不應該來到這世界的！」

張本渝在母親節前夕，送上媽媽喜歡口味蛋糕。（傑星提供）

張本渝表示，母親生完第一胎後就不打算再生，後來不小心懷孕，母親堅持拿掉小孩，之後沒想到又懷了張本渝，張媽媽這次卻決定保住，也因為媽媽的轉念，才有了今天的張本渝。

張本渝在母親節前夕，送上媽媽喜歡口味蛋糕。（傑星提供）

只是，張媽媽的懷孕過程卻相當辛苦，張本渝說：「媽媽在過年前生我，發生了大血崩，差點賠掉生命，也讓媽媽無法過年。」 張本渝表示，小時候自己脾氣超拗，看到同學有什麼，就吵著要媽媽買給她，也不管家裡經濟狀況如何，「高中時看到同學騎摩托車，我吵著要，媽媽纂了3萬多幫我買一台小50；也吵著要出國遊學，還好報名人數太少而取消，否則又要多花10來萬。」

張本渝在母親節前夕，送上媽媽喜歡口味蛋糕。（傑星提供）

張本渝覺得只要開口，媽媽一定會滿足她，卻從來沒想過賺錢這麼難，直到她拍了第一部電影《我的美麗與哀愁》，花很多時間卻只能拿到些許酬勞，這時後她才驚覺：「那時後吵著媽媽買東買西，原來錢這麼難賺！」當拿到自己賺的第一份薪水，她反問媽媽：「妳為什麼不告訴我家裡沒錢，我可以放學去打工啊！」但媽媽只是笑一笑。

張本渝在母親節前夕，送上媽媽喜歡口味蛋糕。（傑星提供）

趁著母親節快到，她特定親手製做蛋糕當成禮物，她滿臉幸福的說：「以前都是包紅包、送禮物，今年就來點不一樣的，親手送上選擇媽媽喜歡口味蛋糕，那種滋味更甜蜜。」

張本渝在母親節前夕，送上媽媽喜歡口味蛋糕。（傑星提供）