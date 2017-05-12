孫協志指許孟哲「歹朋友」 回應：好心被狗咬

孫協志（左）跟許孟哲力是最要好的「歹朋友」。（合成圖，翻攝自孫協志、許孟哲臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天團「5566」成員許孟哲近期和昔日搭檔王仁甫、孫協志，一起主持節目《飢餓遊戲》，沒想到卻被孫協志指是「歹朋友」，許孟哲傷心抱怨「好心被狗咬」。

原來《飢餓遊戲》日前飛往香港拍攝節目，錄製工作結束後，孫協志在香港迪士尼商店中，看見「英雄內戰」的大頭Q版系列公仔，為此相當心動，卻猶豫將近半小時還不能下手。

最後，由於身邊的許孟哲及髮型師猛烈推坑，邊買邊抱怨這兩人根本是「歹朋友（壞朋友台語）」，「他們推人入坑的程度…已達到了出神入化的境界！字字入心，句句屬實…好像不買就真的太對不起國家社會啦～～～。」

孫協志不敵好友推坑，臉書發文說交到歹朋友。（翻攝自孫協志臉書）

許孟哲隨即也回應「我真的很難過，怎麼會說我是＂歹朋友＂？身為你的兄弟兼戰友，就是因為夠了解你，才知道這個是你真的喜歡的。」最後，許孟哲不僅列出該玩具值得孫協志入手的理由，文末還不忘開玩笑標註，「好心被狗咬 」、「真心推薦被誤解」、「做人好難」。

一番言論公開後，反而凸顯出2人私下好交情，才可以這樣放膽互虧，同時也引來粉絲留言直呼，「你們2個真的很好笑」、「不是歹朋友，根本是超級好朋友好嗎」、「你們倆表情對比太可愛了」。

許孟哲火力全開喊冤，解釋自己是真兄弟。（翻攝自許孟哲臉書）