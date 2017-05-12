前妻每年浮報60萬 53歲陳為民老了比較帥

陳為民雖然年過半百，自認當年也是小鮮肉。（翻攝自中天娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳為民越老越有味道，今年53歲的他與前妻離婚後，一直遇不到好對象，空窗至今7年。這兩年他才發現自己被前妻欺騙多年，每年詐走60萬台幣。

陳為民離婚時和前妻簽有合約，每月付她6至8萬贍養費，一路到兒子大學畢業結束。他說，前妻和兒子早移民加拿大，兒子大學每年花掉他80萬台幣學費、外加每月4萬住宿費，直到錄影遇到同樣移民加拿大的徐乃麟，跟他哭窮，徐回他「加拿大的大學學費一年不過14、5萬，為何你付這麼多」，他一查，才知道前妻從兒子幼稚園開始就浮報費用，每年差額超過60萬台幣。

陳為民很久沒談過真正的戀愛，之前他曾遇到不錯的女生，誰知：「她一過12點就變一個人。」後來才知對方使用藥物成癮，他趕緊斬斷關係。陳為民也曾在節目上公開向丫頭、模特慈瑜示愛，但不了了之。

陳為民年輕時（左）造型沒啥特色，老了之後反而變成型男。（翻攝自網路）

巧妙的是，陳為民與23歲的兒子喜歡的「天菜」都一樣，父子倆出遊常看上同位正妹，「我兒子之前看到馮媛甄，就說哇賽！她好正喔！我也是覺得她很正。」現在的陳為民雖然年過半百，但是再也不用把錢分出去，所以他開始留長髮、蓄鬍，配合長期鍛鍊的身材，頗有伸展台型男模樣。