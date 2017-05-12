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強哥回鍋《神鬼》自爆想被開除 奧蘭多帥臉不怕變爛

2017/05/12 18:40

強尼戴普在《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》五度飾演大受歡迎的「史傑克」船長。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢男星「強哥」強尼戴普，今下午出席新片《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》記者會，他在該系列5度飾演大受歡迎的「史傑克船長」，笑言：「我一直希望能被炒魷魚，但我終究還是回來了！」他說該角讓他很有安全感，有時真的很想擺脫，但發現真的很難，「能夠藉此逃離一下本來的生活真的非常幸福」。

奧蘭多布隆終於在本集回歸，笑說對帥臉上的噁心妝一點都不排斥。（迪士尼提供）

《神鬼奇航》前四集在全球累計122億元台幣票房，強哥飾演的「史傑克」功不可沒，他感性表示：「史傑克彷彿已經成為了我的一部分，也成就了今天的我。」尤其該系列在各種文化裡深受影迷喜愛，讓他覺得非常開心，「這個角色的時而天真無知，又充滿反叛精神，很風趣、很無厘頭，讓我每次都希望能夠能夠再挖掘的更深」。和他合作最多集的「巴布沙船長」傑佛瑞洛許也笑說，兩人在片中根本像老夫老妻，「我想巴布沙也很樂在其中」。

傑佛瑞洛許笑說自己和強尼戴普在片中像老夫老妻。（迪士尼提供）

而在第三集尾聲受詛咒成「幽冥飛船」船長的奧蘭多布隆終於在本集回歸，他笑說對帥臉上的噁心妝一點都不排斥：「我是一個很專業的演員，有時候還會帶著這個妝去睡覺呢！」他本集和新加入的布蘭頓思威茲在片中扮演父子，被問到突然有個這麼大的兒子的感想，當場裝傻「誰才是爸爸？」《加勒比海盜 神鬼奇航：死無對證》5月24日在台上映。

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