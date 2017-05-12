（影音）卜學亮有三層肉不怕露 李運慶吃蟲李易受驚

〔記者吳志偉／台北報導〕卜學亮、李運慶、李易今天（5/12）出席三立《愛台客》、《愛玩客》新主持群記者會，3人特色鮮明，有信心一起攻下行腳外景節目收視寶座，現場一起扛起大型舉重，象徵「扛下10點外景線第一名重任，成為收視扛霸子」。

三立「愛台客」X「愛玩客」新主持群記者會，左起李運慶、卜學亮、李易。（記者潘少棠攝）

卜學亮主持的三立台灣台《在台灣的故事》，首集播出就創下節目3年來最高紀錄，有線收視1.82，讓他開心直呼「吃了定心丸」。他說，主持外景一天曾要吃上8餐，只要看到腳本有美食行程，當天而不吃正餐，但即使吃不下也會吃，還好自己食量不小。提到許多外景節目，男主持人有時候需要裸露，他自信保證自己的「三層肉」非常厲害，形容：「我肚子一擠就有三層，縮放自如、可大可小，老歸老，但是彈性好。」一旁李易幽默笑說，若要拿來做料理，他會做三吃，爆炒、白切跟滷味，剩下的再做成臘肉。

三立「愛台客」X「愛玩客」新主持群記者會，左起李運慶、卜學亮、李易。（記者潘少棠攝）

李易加入週二《愛玩客之移動廚房》主持，在他之前是「料理王」詹姆士及「美食饕客」曾國城，他說節目賦予他「料理暖男」稱號，自己平常就愛下廚，也有老婆六月廚藝認證，除了向詹姆士及曾國城討教外，還跟老婆討論如何在節目開玩笑，增添「笑」果，他說：「因為不知道哪些玩笑會得罪人，所以跟六月討教綜藝梗的部分，希望讓節目更加有趣。」只不過他第一次出外景到沖繩5天就胖了3公斤，笑說根本是在餵嬰兒的方式品嚐美食，2個小時餵食一次。

三立「愛台客」X「愛玩客」新主持群記者會，卜學亮。（記者潘少棠攝）

李運慶加入週三《愛玩客》主持，當初節目尋找主持人及來賓時，他便毛遂自薦而幸運的獲選，曾經到雅浦穿著丁字褲逛大街，更露出兩片屁股在旁邊用他擅長的繪畫，畫出當地美景，印象最深刻就是到柬埔寨吃「海蟲」，他形容這是有殼的蟲，直接將肉戳下來吃，口感是尾巴硬，肉質Q彈，很重的海腥味，一旁的李易即將到柬埔寨外景，讓害怕吃蟲的他，立刻向製作人喊「千萬不要安排這個。」

三立「愛台客」X「愛玩客」新主持群記者會，李易。（記者潘少棠攝） 三立「愛台客」X「愛玩客」新主持群記者會，李運慶。（記者潘少棠攝）