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小小瑜被抹黑崩潰30分 黃沐妍道歉「會謹慎發言」

2017/05/12 18:36

黃沐妍（右）日前爆料小小瑜（左）大小眼，只找粉絲團人輸多的人合照。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小豬」黃沐妍日前上節目《綜藝大熱門》時，自曝出道以來就把小小瑜當頭號勁敵，更大爆過去小小瑜都不跟她打招呼，一直到粉絲團人數變多才會跟她合照。爆料一出後，小小瑜立刻在臉書澄清，而黃沐妍也在24小時後公開道歉，表示「未來發言會更加謹慎」。

黃沐妍近日在《綜藝大熱門》坦言小小瑜橫跨影歌視三棲，是她從出道以來的頭號敵人，更爆出「可能我粉絲團人比較多，（她）就會跟我合照，可是她以前都不會跟我打招呼」，暗諷小小瑜大小眼。而小小瑜事後也在臉書喊冤，透露自己已和黃沐妍聯絡，雖然不生氣對方為節目效果爆料，但還是因此哭了半小時。

小小瑜澄清自己不會看粉絲團人數合照，並坦言自己為此哭了半小時。（翻攝自小小瑜臉書）

消息一出後，吸引大票網友灌爆黃沐言臉書要她道歉，沉寂了24小時，黃沐妍也在臉書坦言自己反省了一夜，「這次事件影響了任何人，我感到很抱歉。」並表示大家都是演藝圈的同事，未來在節目上的發言會更加謹慎。

黃沐妍稍早在臉書公開道歉，並承諾未來會更加謹慎發言。（翻攝自黃沐妍臉書）

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