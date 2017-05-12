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嚴正嵐雙胞胎將被拆穿？簡宏霖分辨真假女友

2017/05/12 18:17

簡宏霖在《只為你停留》中，將面對嚴正嵐飾演的雙胞胎黛麒，如何解釋躺在床上的妹妹寶麒。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕嚴正嵐在三立、東森8點華劇《只為你停留》一人分飾寶麒與黛麒雙胞胎，隨著劇情發展，原本天真的寶麒突然變冷漠，讓周遭好友也忍不下去，質詢他的轉變，甚至懷疑她是不是被「髒東西」附身了。

簡宏霖（左）嚴正嵐演出《只為你停留》。（三立提供）

自從這對雙胞胎身分互調，網路就討論聲不斷，雖然觀眾兩極化，但卻是造成了話題，網友們甚至認為姊姊黛麒到底憑甚麼能這樣無法無天的傷害寶麒，覺得黛麒是有計劃的在進行一些事情，於是趣味整理了「黛麒已經殺了跟準備要殺的人們」，讓該劇未來走向更添懸疑性。

《只為你停留》飾演寶麒的嚴正嵐躺在醫院無人理。（三立提供）

「黛麒已經殺了跟準備要殺的人們」內容包括：第一個就是寶麒，因為她已被棒棒糖毒害躺在醫院中；二是賣餅乾的阿婆，她賣餅乾被寶麒發現還Po上網，害黛麒差點露餡，所以阿婆必須死！三是喬律師（簡宏霖飾）的助理若安（李京恬飾），因為她常盯著黛麒看，加上那麼多集沒出現，網友合理推測是已經被黛麒「處理」了；而最後則是她的父母，特別是媽媽總是誇獎寶麒是乖女兒，早就被黛麒有計畫性的在做掉名單之中。

嚴正嵐在《只為你停留》飾演的寶麒突然變冷漠，讓周遭好友質詢他的轉變。（三立提供）

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