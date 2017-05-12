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SpeXial明杰初次外地過生日 想媽媽天天傳訊息

2017/05/12 17:15

SpeXial明杰目前正在上海拍攝《終極一班5》，劇組及演員特地為他慶生。（可米提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕SpeXial明杰今天（5/12）過24歲生日，目前正在上海拍攝《終極一班5》的他，今年也是第一次在外地過生日，因此明杰的媽媽還特別隔海訂100杯手搖飲請劇組人員喝，幫兒子慶生。雖然少了家人陪伴，但經紀公司老闆胖哥用心準備明杰最愛的草莓蛋糕，加上所有演員趁放飯空檔幫明杰慶生，讓他特別感動。

SpeXial明杰目前正在上海拍攝《終極一班5》，劇組及演員特地為他慶生。（可米提供）

明杰到上海拍戲一待就要4個多月，生日過後馬上就要母親節，他表示目前現階段最在意的事就是「母親和工作」，這也是繼當兵之後，第一次和媽媽分開這麼久，為了讓媽媽放心他在外拍戲，幾乎每晚收工都會傳個訊息報個平安。今年生日，他傳了大夥為他慶生的照片給媽媽，媽媽也立即回應：「看兒子笑的那麼開心，我也開心，希望在那邊工作能得到大家的喜愛和支持。」

SpeXial明杰目前正在上海拍攝《終極一班5》，劇組及演員特地為他慶生。（可米提供）

拍攝現場也來了很多粉絲到場應援，粉絲們特別訂製造型蛋糕送給明杰，更有多位特別從台北飛過來幫忙慶生，讓明杰高興之餘也不捨粉絲花錢。另外同為SpeXial第一代的偉晉、子閎，更感性的用寫信方式送上祝福互相勉勵，至於信的內容，明杰笑說：「man's talk不方便啦！但很感謝兄弟們5年來的照顧與包容。」

SpeXial明杰目前正在上海拍攝《終極一班5》，劇組及演員特地為他慶生。（可米提供）

今年生日經紀公司也特別幫明杰製作了聯名手鍊，他笑著表示：「當初就只是想在24歲生日時，有個東西可以跟粉絲們紀念一下，以後見面的時候，我看到粉絲戴著就會知道對方喜歡我了！」最後還補了一句：「當然如果喜歡我還是希望你說出來啦！」

SpeXial明杰目前正在上海拍攝《終極一班5》，許多粉絲特地到片場為他慶生。（可米提供）

最近明杰趁拍戲空檔創作歌曲，為了即將到來的520，他特別寫了一首《超完美情人》，希望能趕在520前錄製完成送給粉絲。而這次隔了一季再度回歸《終極一班5》，明杰透露將會以新的形象出現，而且這次的服裝造型他應該也是全演員中最多的，曾一天換了近10套衣服。」

SpeXial明杰目前正在上海拍攝《終極一班5》，許多粉絲到片場為他慶生，並特別訂製造型蛋糕給他。（可米提供）

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