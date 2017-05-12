遭網友嗆不夠謙虛 海倫清桃發文再回擊「是你業障重」

海倫清桃代言拉麵鍋，一襲連身白裙展現好身材。（資料照，記者趙世勳攝）

〔記者洪素津／台北報導〕海倫清桃和前夫戴發奎婚變至今看似仍遭經紀公司冷凍，不過海倫清桃生活依舊精采，先是自行舉辦粉絲見面會，近期更還要發行不露點寫真集。日前海倫清桃因在臉書表示「自己中文程度很好」，遭網友私訊嗆「謙虛一點」，昨天海倫清桃不滿在臉書上po文回擊直指這是對於新住民的歧視，稍早海倫清桃似乎怒氣未消，再度於臉書上回嗆鄉民「再懷疑我的中文程度就真是您的業障太深」。



海倫清桃大動肝火再度在臉書上po文「桃子都已經到過高雄圖書館及各大專院校演講, 再懷疑我的中文程度就真是您的業障太深」，大嗆網友鄉民業障深，最後更事發下狂語說「用全英文演講也可以」。最後還抨擊台灣社會文化，直指大家都把她當成二等公民，對於鄉民她絲毫不肯妥協，她先是稱讚自己「9500萬人的影后又如何？我開著超跑又如何？」委屈表示「只要我是新住民，一些人對我的容忍度和禮貌就會立即降低，連要聞我的腋下的話都不修飾的說出口」。

海倫清桃（右）代言拉麵鍋，好友黃景裕（左）。（資料照，記者趙世勳攝）



海倫清桃依舊積極想在演藝圈嶄露頭角，負面新聞纏身的她也緊急拍攝寫真集救火，對於海倫清桃未透過經紀公司所接的任何工作，海倫清桃經紀人則表示海倫清桃也需要生活，所以她自己接的工作並無積極過問，但目前經紀公司仍是以「冷靜態度」對待海倫清桃，並無奈說道「已經不知道該用什麼樣的形式去推海倫清桃了」，現在就是維持現狀，海倫清桃自己接洽的工作就祝她順利。

海倫清桃臉書全文。（翻攝自臉書）