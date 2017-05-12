（影音）丫頭嘆「單身太寂寞」 自爆酒醉激吻大根

丫頭（左）自爆日前因喝醉酒狂吻大根。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「丫頭」詹子晴自《我愛黑澀會》出道，憑著可愛外型和超嗲娃娃音上遍各大綜藝節目，廣受粉絲喜愛。近日她參加《綜藝大熱門》的爆料單元，不料竟爆出自己因為喝醉酒狂吻某位男明星，甚至吻到對方滿臉口水，尷尬行徑震驚現場。

丫頭8日上《綜藝大熱門》的「自己的料自己爆！」單元，一開頭就坦言是「今年做過最丟臉的事」，她透露日前跟好友聚餐，不料因為自己單身太久太寂寞，喝醉後竟當場激吻男藝人大根，「吻到有口水的那種，舔來舔去那樣」，而現場好友看到丫頭的瘋狂舉動後完全嚇傻，一直到事發後4天丫頭才得知這件事。

丫頭近日上《綜藝大熱門》的爆料單元。（翻攝自YouTube）

丫頭透露連身邊好友都覺得太丟臉，不敢主動向她提起這件事。（翻攝自YouTube）

而丫頭也自嘲這件事太扯了，更笑虧「他是一個很不值得親的人。」就連身邊好友都覺得太丟臉完全不敢向她提及這件事。另外來賓博焱也自爆私下和渡邊直美有聯絡，對方甚至邀約他到日本玩，而何妤玟則坦言過去曾主動追求過馮翊綱，卻因宋少卿出手擋下錯失良緣。

丫頭和大根等一群人私下常常相約聚餐。（翻攝自丫頭Instagram）

（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）