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青爺變未婚妻 邵雨薇今晚「粗乃講」

2017/05/12 16:25

《極品絕配》部分場景陸續殺青，最先殺青是邵雨薇的家。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕邵雨薇今晚（5/12）將在三立、東森週五華劇《極品絕配》中，從「夜市女王」青爺要變成霍廷恩的「未婚妻」？除了她自己驚訝外，就連飾演孟如曦的小蠻也眼眶含淚。而豪門最重視「門當戶對」，光是深宅大院霍廷恩母親第一關的門檻，她就不見得能順利過關，觀眾也好奇邵雨薇將如何詮釋「婆媳過招」這一部份。

《極品絕配》部分場景陸續殺青，最先殺青是邵雨薇的家。（三立提供）

《極品絕配》經過近半年的拍攝，目前部分場景也陸續殺青，最先殺青是衛芬青的家，拍戲之餘演員們及工作人員也忙著合照，觀眾敏感度也高，認為衛芬青的家殺青，代表未來她就會搬去吳慷仁的家裡去住了。

邵雨薇今晚在《極品絕配》，將從「夜市女王」要變成吳慷仁的未婚妻，讓小蠻相當難過。（三立提供）

該劇自從每集在播出前在官方臉書推出「開播導讀」後，受到許多觀眾的喜愛，因為除了回顧上週主要劇情外，也可以了解本週劇重點，而今晚同樣於晚間9點50分，將由邵雨薇「粗乃講」擔任導讀者，看她將如何用「衛芬青」與「未婚妻」來繞口令。

邵雨薇今晚將在《極品絕配》播出前進行「開播導讀」。（三立提供）

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