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（影音）池昌旭曝男男吻感覺「不愉悅」 姜河那大笑反擊...

2017/05/12 16:33

姜河那聯訪。（記者王文麟攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕韓星姜河那之前曾和池昌旭在音樂劇《Thrill Me》上演男男吻，3月池昌旭來台會粉絲接受媒體採訪時自爆，比起和女生演吻戲，和男生接吻的感覺「不是很愉悅」，姜河那今下午被問到同個問題，先是忍不住爆笑出聲，隨後反擊「我也不是很開心、很愉快」，但他也火速補腔說：「昌旭哥是我很喜歡的哥哥」，並強調「雖然我們真的很要好，但有吻戲也不是愉快的事」。

姜河那聯訪。（記者王文麟攝）

姜河那明起將一連2天在ATT HOW BOX舉辦見面會，先前和他共演韓劇《步步驚心 麗》的李準基、IU也曾在1月來台開唱，他透露拍完《步》劇後便立即投入新作品的拍攝，雖然私下沒時間和兩人見面，但知道他們有來台灣的事情，笑說：「今天我應該要聯絡他們，向他們請教有什麼美食。」但如果要選擇和劇中其中一位皇子演Bromance？他則表示：「我選南柱赫！因為在劇組我和他比較親，雖然我跟志洙的感情也很好，但志洙的外型比較Man，南柱赫比較漂亮。」

姜河那聯訪。（記者王文麟攝）

姜河那在《步步驚心 麗》中飾演的八皇子「王旭」，為了守護家族而放棄愛情，被問到若現實生活中遇到媽媽不喜歡女朋友，在愛情與家人中會如何選擇？他再度大笑，直呼：「大家的問題都好難啊！」最後他表示，「我會找到能夠說服雙方的方式，不會輕易放棄哪一邊。」

此外，姜河那的見面會門票現已售出約3成，粉絲可現場購票。

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