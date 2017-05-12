歐陽娜娜刪「捏爆鸚鵡」時尚照 陳沂轟：裝die

〔即時新聞／綜合報導〕女星歐陽娜娜清新自然的氣質擄獲不少廣告商及時尚圈業者的青睞，但她在日前替中國雜誌《Tmagazine》拍攝型錄時，將活鸚鵡雙翅叉起抓在掌上，「輕巧自然的捏爆照」點燃鳥友怒火，在網路上狠批，而歐陽娜娜僅刪照處理也讓網紅陳沂怒批：「裝死」。

陳沂針對日前歐陽娜娜虐鳥疑雲出面砲轟，指事情發生後，歐陽娜娜僅刪照卻沒道歉，根本是在「裝死」。雖然有網友撻伐，但也有網友護航表示應該是廠商要求的，不能怪娜娜。

陳沂舉例先前偶像劇《狼王子》男主角張軒睿抓兔子姿勢錯誤，也讓網友不滿，即便當時劇組出來胡扯兔子是紙做的，但男主角還是出面道歉。

最後表示，不能明白為什麼有人會說說娜娜虐鳥就是「嫉妒」她，「重點根本就不是因為她是誰，而是我們都知道虐待動物是很惡劣的行為，公眾人物公然做這樣錯誤的示範，會帶給社會多大的負面影響，本來就該譴責！」

最後諷刺的說：「而同樣是表演者，張軒睿出來道歉，歐陽娜娜選擇刪文裝die，但無所謂，誰叫軒睿的爸爸不是歐陽龍呢？」