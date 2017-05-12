《甘味》繼假人頭再惡搞！ 謝承均秒變白髮神父

日前《甘味人生》播出謝承均和假人頭對戲的戲碼，吸引網友狂讚「實力派演技」。（翻攝自謝承均臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本土劇《甘味人生》經典橋段一波接一波，日前謝承均在劇中為進行墜樓詐死計畫，搬出假人頭躲過警方調查，播出後笑翻大票觀眾，大讚演員們看到假人還能故作鎮定，演技備受肯定。不過這次劇情又創新，讓謝承均戴上白髮換上黑袍，有模有樣的扮起神父，再度引發熱議。

謝承均近日在戲中扮演神父，被虧「比較像老阿伯」。（翻攝自謝承均臉書）

在前幾集播出的劇情中，謝承均飾演的高克威請韓博士做出假人製造詐死，不料假人頭一亮相驚呆大票觀眾，謝承均甚至對著假人頭認真的說出台詞：「跟真人一樣。」也讓網友直呼「該得金鐘獎了！」而在近日的幾集中，謝承均戴上白髮、落腮鬍，並換上一席黑色牧師袍大扮神父，雖然造形被笑說是「老阿伯」，但謝承均仍認真完成這場戲，甚至閉起眼睛大演告解戲碼，相當敬業。

昨謝承均也在臉書po出劇照，並感性寫下：「演戲的迷人之處，在於沈浸角色的專注，與自我，角色之間的衝突轉換。」不過下一秒話鋒一轉調侃「『一般人』是看不出來的」，雖然立刻引來網友笑虧「可是承均我看得出來，我是一般人。」也可看出謝承均在《甘味》敬業態度仍令人相當佩服。

謝承均換上牧師袍上演告解戲碼。（翻攝自謝承均臉書）