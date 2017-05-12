韓式炫風搶錢法 李棟旭閃現五分鐘

李棟旭出席VALENTINO香港利園全新旗艦店開幕活動。（VALENTINO提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕南韓男星李棟旭閃電出席Valentino香港利園全新旗艦店開幕活動，劉嘉玲、袁詠儀、容祖兒、熊黛林全來朝聖男神。

劉嘉玲（左）與李棟旭在VALENTINO新店開幕活動上開心合照。（VALENTINO提供）

才在香港辦過粉絲見面會的李棟旭，時隔一週又到香港搶錢，他在活動中接受訪問連拍照時間僅露面5分鐘，表示今次再來港的行程緊密，活動後準備大快朵頤一番，今天便離港返韓，讚香港是購物和美食好地方，但他每次都是來工作，望下次靜悄悄來享受。

問到他上次秘遊重慶大廈，下次想去哪裏？李棟旭笑指秘遊是不可公開，上次他沒順道出席孔劉的見面會，因大家都忙。這次Valentino的新店占地382平方公尺，沿用品牌創作總監Pierpaolo Piccioli及著名英國建築師David Chipperfield概念，因此特別邀請現在人氣正旺的李棟旭前來參加開幕，而他在活動上也走向fans堆揮手，表現親民。

李棟旭出席VALENTINO活動僅現身五分鐘。（VALENTINO提供）

韓星出席國際精品一線活動總是採取快閃方式，例如先前「美肌男神」李鍾碩訪台，僅露面48秒即瞬間消失，且僅接受拍照不給訪問。比較有誠意的是蘇志燮，不但停留時間稍長一些，而且除了拍照之外，也接受訪問，只不過這些問題不能由記者提出，而是由品牌方面以問答方式進行。