SpeXial風田舌功驚人 挑逗櫻桃畫面超A

SpeXial風田在《綜藝3國智》進行遊戲競賽時，拋棄偶像包袱，伸出超長的靈活舌頭。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕由李李仁、納豆、王少偉等人主持的台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》，因應本週母親節，特別到全台最適合親子同樂的觀光景點玩闖關遊戲，卻在其中一關讓溫馨氣氛瞬間變了調！

李李仁與SpeXial風田在《綜藝3國智》進行遊戲競賽。（台視提供）

節目設計讓主持群30秒內用舌頭將紅酒杯內的櫻桃挖出，失敗者將直接現場接受砸派懲罰，只見每個挑戰者奮力「舌交」櫻桃，詭異畫面讓大家忍不住大喊：「這畫面好色喔！是在挑逗櫻桃嗎？」其中SpeXial的風田更是完全拋棄偶像包袱，伸出超長的靈活舌頭，被公認最具有過關相的一位，不過卻因為舌頭伸的過長頻頻讓他作嘔，看得現場所有人笑彎了腰；隨後上場的李李仁也苦挖不到杯中櫻桃，透過玻璃杯看到他扮「鬼臉」的模樣，讓鯰魚哥在旁苦勸：「李仁哥放棄啦！你這樣會沒有戲接啦！」最後挑戰失敗，只能欣然接受砸派懲罰。

李李仁在《綜藝3國智》進行遊戲競賽。（台視提供）

為了迎接即將到來的母親節，台視《綜藝3國智》特別將關卡規劃在適合全家大小一起遊玩的景點設計闖關遊戲，更讓每關的贏家享有2000元的購物金，可以盡情花用並可提早下班，主持群為了獲得這些豐厚的福利各個無所不用其極，也讓節目中處處充滿笑料。節目內容將於明（5/13）晚8點台視播出。

李李仁在《綜藝3國智》進行遊戲競賽。（台視提供）