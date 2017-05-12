J.K.羅琳製片聲稱已談妥合作 台中市新聞局發文否認

J.K.羅琳。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕製片劉濬嘉發布選角消息，指出《哈利波特》作者J.K.羅琳，最近傳出欲將表妹B.J.羅琳的小說《神秘之島》（暫譯，The Misfit Tribe: Secret of the Island Treasure）搬上大銀幕，並有可能來台選角。台中市政府新聞局稍早也發聲明，強調目前未與該製作案確認任何合作共識或簽署協議。

中市府新聞局昨日已與劉濬嘉當面洽談，直說發現他的前製方式「確實與眾不同」，他更於洽談後於臉書「REDEYEDs」指出「和台中市政府主秘以及台中市影視發展基金會達成初步共識，期待與台中市政府於未來展開更密切的合作」，新聞局歡迎屆時若該案日後確認拍攝日程後，願意予以行政協助。

新聞局指出，劉濬嘉自稱已獲得《神秘之島》拍攝團隊的亞洲區代理權，希望來台選角。根據媒體報導，該男子自稱曾多次向台中市政府洽詢合作，但沒有下文。新聞局獲知此事後，已澄清事先毫無所悉，但市府表示歡迎之意，並已於昨天與他在新聞局辦公室當面洽談。

中市府新聞局也證實劉濬嘉確實沒有經驗，所提出的資料也有許多疑點必須進一步釐清。至於他在臉書上也自稱已跟新聞局主秘談妥合作方式，新聞局對此則予以否認，但也強調，基於輔導影視產業及行銷城市政策下，任何來台中拍片的劇組需要借用場地、申請臨時路權等行政資源，新聞局與台中市影視發展基金會均會給予協拍服務。

至於本報今天報導指出「該案子可能連八字都沒一撇，甚至不存在！」新聞局表示，該片的前製工作方式確實「非常態」，目前雖然尚未傳出有人受騙，但提醒各界，任何人員或單位以台中市政府新聞局名義的合作案，尤其是參與選角的民眾，都應多加留意，如有任何疑慮，也可與新聞局洽詢釐清。