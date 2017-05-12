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楊冪又遭抨擊 最醜網紅搭順風車：我覺得她不漂亮

2017/05/12 15:58

羅玉鳳（右）在微博批評楊幂。（翻攝自楊冪、羅玉鳳微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星楊冪出道多年，演出多部知名戲劇，上月她奪下「第50屆休士頓國際電影節」影后，卻遭導演李楊暗諷她的演技不夠格，而中國網路紅人「鳳姐」羅玉鳳也在網路上發表一篇名為「我不喜歡楊冪」的文章，引起廣泛討論。

羅玉鳳過去曾多次中傷楊冪。（翻攝自羅玉鳳微博）

鳳姐在文章一開頭便說「不是我嫉妒她漂亮，我覺得她不漂亮」，更說楊幂事業的成功是讓她討厭的主因，指出楊冪的成功有違「人必須做好本職」的基本道理，也說楊幂沒有代表作，且負評居多，更批評她是靠炒作和消費人氣的「小聰明」手段走紅，文章一出在微博引發討論，有人轟鳳姐在自打嘴巴，因為她的爆紅也是靠炒作，並質疑她是靠楊冪在炒熱度，但也有人挺鳳姐的言論，認為「楊冪演技真的不怎樣，她只是說出實話」。

楊冪剛奪下修士頓電影節影后。（翻攝自新浪娛樂）

羅玉鳳自稱「9歲起博覽群書，20歲達到頂峰，智商前300來無人能及」，還曾放話要燒了美國移民局，被網友譏為「最醜網紅」，而鳳姐過去就曾多次在微博批評楊冪，2012年鳳姐在一張楊冪PO出的自拍照下留言「你個整容醜女」，楊幂也不甘示弱的回擊「沒你醜」，沒想到事隔5年鳳姐又開砲，讓這場女人的戰爭再掀戰火。

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