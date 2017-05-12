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李敏鎬當兵第一天 驚傳報到20分鐘就早退？

2017/05/12 14:27

李敏鎬今天戴口罩低調入伍。（翻攝自韓國體育）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓長腿歐巴李敏鎬今天入伍，他以公益兵身份在首爾江南區政廳報到後，既不像其他韓星要先剃髮入兵營訓練，而且傳出第一天就早退？！

李敏鎬下個月就要30歲，入伍第一天就發生早退事件。原因是社會服務要員上班時間是早上九點到晚上六點，但李敏鎬進入首爾江南區廳不到20分就出來了。

李敏鎬所屬經紀人公司MYM反駁：「一上班就早退？真的完全不像話，完全沒有事實根據！李敏鎬只是一開始上班的地點在江南區廳，但服務的地點卻可能在別的地方。今天上班只是把資料提交給兵務廳，然後才分配之後上班的機關，就是這個過程產生了誤會而已吧！」據悉，李敏鎬被分配到水西綜合社會福祉館服役。

李敏鎬第一天入伍就傳出早退。（翻攝自網路）

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