限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

生三個還不夠？徐小可被爆「又」有了

2017/05/12 14:20

徐小可（左）於老公白吉勝感情相當好。（翻攝自白吉勝徐小可-Love-白宮這一家臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕俗話說女人「生一個笨三年」，華視節目《天才衝衝衝》為應景製作母親節特別企劃，卻意外爆出生了三個小孩的徐小可又懷孕的消息。

《天才衝衝衝》日前應景推出「單身靚女郎V.S時尚俏媽咪」，派出單身女郎潘慧如、APPLE、大牙等，與時尚俏媽咪徐小可、倪雅倫、陳櫻文等對戰。主持人徐乃麟打趣說不知道生過小孩會不會變笨？眾媽媽們十分有自信大聲駁斥：「生過小孩會變笨絕對是傳言」，但生了3個孩子的徐小可卻自怨自艾說：「我們不會贏的！」徐乃麟調侃她：「因為妳生最多所以最笨！」陳櫻文竟大爆徐小可「又」懷孕了，讓全場超驚喜！徐小可則為撇清自己沒懷孕一直狂跳腳，讓眾人大笑。

相關新聞

推薦新聞
豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
2017/05/12 07:25
索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
2017/05/12 08:41
（獨家）豬哥亮病情告急 南部姑姑說話了...！ （獨家）豬哥亮病情告急 南部姑姑說話了...！
2017/05/12 08:52
中國女主播攔路人打野戰 活春宮全程直播 中國女主播攔路人打野戰 活春宮全程直播
2017/05/12 08:02
余天清晨接到豬哥亮來電 講了這些話 余天清晨接到豬哥亮來電 講了這些話
2017/05/12 06:00
歐陽妮妮長髮勾耳後 正劈「一字馬」激美 歐陽妮妮長髮勾耳後 正劈「一字馬」激美
2017/05/12 06:49
疑迎余天探病派人盯哨 豬哥亮病房配置防人有心機 疑迎余天探病派人盯哨 豬哥亮病房配置防人有心機
2017/05/12 11:55
郭泰源2度罹癌 張瓊姿瞞著好姊妹有苦衷 郭泰源2度罹癌 張瓊姿瞞著好姊妹有苦衷
2017/05/12 07:34
忠誠！李敏鎬今正式入伍「上班」 戴口罩與粉絲親切道別 忠誠！李敏鎬今正式入伍「上班」 戴口罩與粉絲親切道別
2017/05/12 08:22
（限制級影音，慎入！）女星挑戰尺度極限 吃人肉、輪姦戲親自上陣 （限制級影音，慎入！）女星挑戰尺度極限 吃人肉、輪姦戲親自上陣
2017/05/12 07:56
（獨家）J.K.羅琳來台取景都是假？台製片說法前後矛盾 （獨家）J.K.羅琳來台取景都是假？台製片說法前後矛盾
2017/05/12 07:14
美魔女莎嬸獲頒年度母親 疼3養子視如己出 美魔女莎嬸獲頒年度母親 疼3養子視如己出
2017/05/12 06:26
五月天、田馥甄注意！金曲入圍名單在這天公布 五月天、田馥甄注意！金曲入圍名單在這天公布
2017/05/12 11:52
安達祐實凍齡自拍 35歲堅不賣肉 安達祐實凍齡自拍 35歲堅不賣肉
2017/05/12 08:00
聽到郭富城結婚不爽？ 熊黛林這樣說... 聽到郭富城結婚不爽？ 熊黛林這樣說...
2017/05/12 07:27
豬哥亮再傳死訊 主治醫師說話了 豬哥亮再傳死訊 主治醫師說話了
2017/05/12 06:00
吳綺莉想起小龍女覺得諷刺 自嘲17歲時也任性 吳綺莉想起小龍女覺得諷刺 自嘲17歲時也任性
2017/05/12 07:43
大S揉夫耳朵曬恩愛 小S淪ㄚ鬟彎腰替汪小菲洗腳 大S揉夫耳朵曬恩愛 小S淪ㄚ鬟彎腰替汪小菲洗腳
2017/05/12 11:36
「用笑容迎接明天」台塑千億媳麻衣感嘆當媽辛苦 「用笑容迎接明天」台塑千億媳麻衣感嘆當媽辛苦
2017/05/12 12:33
又是癌！女星乳癌開刀 醫生說要這樣才能活命 又是癌！女星乳癌開刀 醫生說要這樣才能活命
2017/05/12 09:26
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.