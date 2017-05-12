生三個還不夠？徐小可被爆「又」有了
2017/05/12 14:20
徐小可（左）於老公白吉勝感情相當好。（翻攝自白吉勝徐小可-Love-白宮這一家臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕俗話說女人「生一個笨三年」，華視節目《天才衝衝衝》為應景製作母親節特別企劃，卻意外爆出生了三個小孩的徐小可又懷孕的消息。
《天才衝衝衝》日前應景推出「單身靚女郎V.S時尚俏媽咪」，派出單身女郎潘慧如、APPLE、大牙等，與時尚俏媽咪徐小可、倪雅倫、陳櫻文等對戰。主持人徐乃麟打趣說不知道生過小孩會不會變笨？眾媽媽們十分有自信大聲駁斥：「生過小孩會變笨絕對是傳言」，但生了3個孩子的徐小可卻自怨自艾說：「我們不會贏的！」徐乃麟調侃她：「因為妳生最多所以最笨！」陳櫻文竟大爆徐小可「又」懷孕了，讓全場超驚喜！徐小可則為撇清自己沒懷孕一直狂跳腳，讓眾人大笑。
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