台日合拍片出碟悄遭閹割9分鐘 上架2年影迷看攏沒

日本女星永作博美（右）以姜秀瓊（中）執導的《寧靜咖啡館之歌》拿下台北電影獎影后。（資料照）

〔記者盧家豪／台北報導〕曾以紀錄片《乘著光影旅行》勇奪台北電影獎百萬首獎的導演姜秀瓊，6日出席作品《寧靜咖啡館之歌》電影座談會，觀影期間赫然發現電影片長有異，長達9分鐘片段無故消失，令劇情莫名完結，當場與觀眾一起傻眼；經了解後發現，原來該片台版DVD全都是鏡頭遭刪的閹割版。姜秀瓊昨寫下聲明請親友在臉書廣發，希望購買DVD的影迷不要誤解作品，並要求發行商趕緊下架。

姜秀瓊指出，作品DVD2015年就出版，但盒裝上標示的118分鐘放出來竟剩不到110分，其中鏡頭更是全片關鍵劇情，觀賞DVD的觀眾看完恐怕對結局一頭霧水。

姜秀瓊上週六發現情況後星期一就聯絡發行商，希望下架通路上的DVD，並提供完整版給她。但由於久久未獲回應，姜秀瓊決定先發聲明，她表示身為導演有義務保護作品，「希望讓不知情的消費者看到，若觀眾是帶著疑惑看完作品，對演員、劇組都不公平」。

導演姜秀瓊透過親友廣發聲明，希望影迷不要誤會《寧靜咖啡館之歌》。（翻攝自臉書）

發行商勁藝多媒體稍早回應坦承錯誤，「經查明係後製公司作業疏失遺漏該約9分鐘片段，並非是電影素材短少。」而且勁藝其實在DVD發行半年後就發現此事，已重新製作完整版，並且通知通路，但已售出的DVD由於無從主動通知，只能等消費者自行發現。

勁藝也承諾消費者若買到刪減版本可無條件退換貨，物流費用亦由公司負擔。

姜秀瓊公開信全文：

消失的九分鐘？

台灣發行的電影《寧靜咖啡館之歌》的DVD，被誰剪掉了六場關鍵戲？

5月6日那天，我到台中參加《寧靜咖啡館之歌》的電影座談會，第一次跟著觀眾觀看DVD放映，令人無法置信的是：竟然在播放到約1小時5分處，發現有9分鐘的內容憑空消失了！這9分鐘是連續完整的6場戲，也是全片重要的劇情轉折，造成有許多觀眾愣住、互看彼此，不解劇情為何如此發展？而且是主辦人付了數千元購買公播版，獲得正式授權的放映，當下我趕緊打電話回台北請人確認市售和出租店的正版DVD，心痛的是結果都一樣。DVD已發行近二年了，從沒有人跟我反應，我也自責收到發行商寄來的DVD，自己還沒有從頭到尾看過一遍，但怎麼可能有這種事發生？

身為本片導演，我必須發表這封公開信，若你購買或租借過電影《寧靜咖啡館之歌》的DVD，請檢查若是不符合封面所標示的時間長度118分鐘，亦即總片長只有不到110分鐘，請向購買或租借處要求退換貨。我對未能看到完整影片的觀眾感到萬分抱歉，也對自己的作品遭到破壞感到非常痛心。希望各位朋友能夠幫忙轉發此信，讓這件作品的台灣DVD版本能夠完整呈現。

另外，也請電影界同業仔細檢查自己電影的DVD版本，希望這樣的情況只是單一的事件，也希望發行商能負起責任審慎處理此事。

《寧靜咖啡館之歌》導演 姜秀瓊

勁藝多媒體聲明全文：

向 姜秀瓊 導演 道歉聲明

《寧靜咖啡館之歌》DVD光碟內容短少9分鐘一事，敝司對姜秀瓊導演感到十二萬分的歉意，也對觀看過”短少版”的觀眾，誠摯的致歉。

這個錯誤也讓敝司當初因為推崇姜秀瓊導演的電影成就，而極力爭取發行推介姜導演作品的初衷遭到破壞，敝司深感遺憾。

敝司充分理解姜導演的痛心，一部電影從籌拍到拍攝完成，無異於偉大的母親辛苦懷胎十月後誕生的寶貝，而目睹自己的電影作品被短少內容，與目睹自己的孩子被傷害，其痛心程度，敝司完全可以體會理解。

接著向姜導演說明《寧靜咖啡館之歌》DVD發行經過：

1、《寧靜咖啡館之歌》DVD發行時間約在104年11月。而後約於105年4月發現短少約9分鐘，當下即向委任的DVD後製公司查究，經查明係後製公司作業疏失遺漏該約9分鐘片段，並非是電影素材短少

2、因敝司年度發行片量約100餘部，數量甚多，為了獲得更好的光碟內容品質管制，所以後製QC品管另行付費委任後製公司執行。

3、經查明原委責任後，敝司要求後製公司立即重新製作完整版，並於105年5月底製作完成”完整版”，同時通知各銷售點更換事宜。

4、在通知各銷售點更換完整版時，銷售點反映：未銷售的部份，更換沒問題，但已經銷售出去，一般並未留下消費者資料，無法主動通知更換，這部分只能等消費者反應時再行更換。敝司初時也覺得只能如此，所以已售出的部分即被動等待通知更換。

5、106年5月8日接獲銷售商反映，姜秀瓊導演親睹《寧靜咖啡館之歌》”短少版”甚為痛心，敝司才驚覺事態嚴重。

6、《寧靜咖啡館之歌》DVD產品因已上市一段時間，相關人員後續處理亦因時間關係而有所懈怠，未能思考或以更積極的方式處理，這也是敝司的錯誤疏失之處。

以上為《寧靜咖啡館之歌》DVD製作、發行的簡況。而後續的處理方式，在此一併向姜導演報告：

1、 凡持有勁藝多媒體代理發行的《寧靜咖啡館之歌》DVD的消費者，請檢查影片長度，如未達118分鐘，或長度在110分鐘以下，都可以無條件向敝司或購買點要求退貨或換貨，往來物流費用全部由敝司負責，退、換貨聯絡人及電話：02-8521-1901溫小姐。

2、 再次重新通知各經銷點，按照上述的原則處理退、換貨事宜，要求清查在店的商品是否為完整版，並積極回收”短少版”，以防止或降低流入市場的機會。

3、 加強後續產品的品管作業。

此內容短少事件雖非有意漏失，但造成姜秀瓊導演及作品的傷害卻是巨大的，祈望能獲得姜導演的寬宥諒解，敝司再次致上最深的歉意，也獻上最大的祝福。

勁藝多媒體 莊育翔 敬上

106年5月12日

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