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林志穎甘願當司機 堅持載兒打卡上學

2017/05/12 14:23

林志穎（右）的大兒子Kimi（左），因參加《爸爸去哪兒》知名度大開。（資料照，記者王藝菘攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「不老男神」林志穎與妻子陳若儀婚後，育有7歲長子Kimi及1歲雙胞胎兒Jenson、Kyson，高顏值的五口家庭，走到哪皆是眾人關注焦點。近日他當起稱職司機，每天早起載兒上課，還連續拍照打卡，獲粉絲大讚「最暖心的爸爸。」

林志穎一連四天載兒子上課。（翻攝自微博）

林志穎一連4天早上都在微博曬出載兒子上學的接送照，昨詢問網友：「老司機上路上，有順路要接的嗎？」引發一陣騷動。今早曬出三明治照，叮嚀大家：「早餐是很重要的喔！」隨後曬出車內自拍，巧妙不讓妻兒臉曝光，讓網友好奇發作，留言質問：「幹麻要擋住Kimi呀」、「差評！就是想看你兒子，還擋住！」眼尖網友發現林志穎連續4天皆開不同的車，羨慕喊：「每天換一輛車，當你家人真幸福」、「有錢就是不一樣。」

林志穎巧妙用手指遮住兒子的臉，卻讓網友提出質疑。（翻攝自微博）

林志穎堅持早起載兒子上學。（翻攝自微博）

林志穎2013年帶Kimi參加親子戶外實境秀《爸爸去哪兒》，讓事業衝上巔峰，Kimi更一夕爆紅，自雙胞胎兒出生後，外界紛紛希望3個兒子能一起現身節目，但Kimi 6歲時，他卻宣布全面停止Kimi在演藝圈露臉，打算讓兒子就讀小學時，回歸平凡生活，網友也認為「能看到Kimi一半的臉就不錯了，奢求這麼多幹麻，他畢竟還是個孩子。」

眼尖網友發現，林志穎四天皆開不同的車，羨慕直喊「有錢真爽！」（翻攝自微博）

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