（獨家）台製片因「好玩」接手J.K.羅琳案 喝醉後PTT狂語嗆鄉民

《哈利波特》作者JK羅琳被爆計畫來台選角，但製片說法疑點重重。（美聯社）

〔記者許世穎／專訪〕製片劉濬嘉日前發布消息，指以《哈利波特》紅遍全球的英國小說家J.K.羅琳，欲將表妹B.J.羅琳的小說《神秘之島》（暫譯，The Misfit Tribe: Secret of the Island Treasure）搬上大銀幕，並有可能來亞洲選角。此消息除了引發台、港、星、馬等國媒體報導，他本人也在10日晚間在批踢踢發狂語回應鄉民，昨被問及此事時，竟稱自己當時「喝醉酒了」！

網友10日將「J.K.羅琳新片來台選角！」新聞轉至批踢踢八卦版，劉濬嘉本人親自發文回應：「以下10分鐘開放提問」，還對網友說：「你可以覺得我是詐騙 你不是第一個也不會是最後一個」，更在發言間透露包括「某面罩吃人老頭」、「某最強老爸」都有參演。當被網友問到「可以爆政府不領情的掛嗎？」他則回應：「明天再說吧 洛杉磯白天了」，但他明明人就在台灣。

另一篇被網友質疑劉濬嘉「說法可疑」的文章中，他也親上火線回應，嗆網友：「我有需要把授權合約這些東西給你看嗎 投資人不質疑我 願意丟錢 乾你屁事」，被問資金來源也回「乾你屁事」，文章一出即被網友噓爆。

劉濬嘉昨接受本報訪問時直說：「我那時候（發文時）喝醉酒了！」他表示，其實美國製片方早已把主角人選都選好了，「但我認為他們不懂，這是以亞洲為主的故事，但他們的選擇不貼近華人市場」。他說美國製片方本來已選定13歲的迪士尼童星飾演主角之一的Genius，但他認為不適合，更承認他提到的「最強老爸」就是連恩尼遜。

而他日前說他所屬公司投資8位數美金，昨表示公司的投資比佔27%，因此他在此計畫中擁有「第一話語權」，不過被問到整部片總資金，他說細節不好說，但總數也是8位數美金，再問夠支付連恩片酬嗎？他以「好萊塢明星的片酬有時不是大家所想的高」回應，更強調自己去年12月才接手此案，一切都是因為「好玩」。

此外，劉濬嘉先前提出除了選角，還希望能在台取景一事，但他完全未先了解台灣是否有適合之場地或場景，僅表示自己有中國方給的景觀照片可供參考，希望由政府部門直接推薦，也因為時間上不一定能親自去勘景，但令人好奇的是，若真的沒有親自去勘景，要怎麼知道合不合適？

但一切質疑仍無損劉濬嘉對於此事的自信，他今天稍早又在批踢踢發文，直說：「這件事情信者恆信 不信者恆不信 如果是以懷疑的角度來看這件事情 任何狀況都是假的」、更要大家「褲子穿好 別到時候被沖走」。他昨也提到，無論亞洲選角最後成不成，電影勢必在8月開拍，明年3月上映，按照這個時程，觀眾應該很快就可以看到這部「由J.K.羅琳監製」的電影。