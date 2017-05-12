疑迎余天探病派人盯哨 豬哥亮病房配置防人有心機

余天（左）與豬哥亮（右）曾一度鬧翻，被說是「余亮情節」。（資料照，記者宋志雄攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕豬哥亮因大腸癌末期入院治療2個多月，雖有指病情惡化，但一切情況仍不明。前天凌晨豬哥亮無預警撥電話給余天，雖講不到兩句電話就被搶走，李亞萍仍在旁感動淚崩，更直呼：「不管怎樣都要見到豬哥亮最後一面。」

今早9時許，就見一對男女在病房前「盯哨」，緊守內部情形，一走近就被會對方死「瞪」不放，正當該男想上前「盤問」記者時，記者佯裝講電話匆匆經過房門，然室內並未傳來任何聲響，由門縫間也能看出房內應是窗簾緊閉，相當昏暗，接近10點兩人便不見蹤影，直至中午，房內再無動靜。

事實上，豬哥亮的病房應是精心安排，面對媒體追逐，家屬將病房選在走廊盡頭的邊間，房內窗戶一面向大馬路，附近無高樓，另一扇窗則可以從家屬休息區的陽光室從旁瞥見，部過大部分時間都窗簾緊閉，房門則正對著逃生梯口，探病人、家屬出入都相當隱蔽方便。