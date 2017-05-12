限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

爆小小瑜「大小眼」 網友洗版要黃沐妍公開道歉

2017/05/12 11:52

淡出演藝圈5個月，小小瑜對於被指「大小眼」直呼倒楣。（翻攝自小小瑜臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小豬」黃沐妍在《綜藝大熱門》自曝出道以來都將小小瑜視為頭號勁敵，更爆料「可能我粉絲團人比較多，（她）就會跟我合照，可是她以前都不會跟我打招呼」，暗指小小瑜大小眼，昨小小瑜發文喊冤，坦言「傷心痛哭30分鐘」，小小瑜粉絲也怒轟黃沐妍，要求她公開道歉。

暗指小小瑜「大小眼」，黃沐妍臉書遭洗版。（翻攝自黃沐妍臉書）

小小瑜昨晚澄清：「我不會故意不跟誰打招呼，除非我沒看到」、「我不可能看誰粉絲團人數比我多才找誰拍照，這樣交朋友太累了吧？絕不可能」，並稱已與黃沐妍聯絡，她也道歉說只是節目效果；小小瑜最後說：「我沒生氣，只是傷心哭了半小時，淡出演藝圈都5個月了還會遇到這種事，倒楣。」

黃沐妍臉書罵聲不斷。（翻攝自黃沐妍臉書）

即便如此，黃沐妍臉書一下子湧入不少支持小小瑜網友，要求黃沐妍公開道歉，網友認為黃沐妍不應該因為節目效果而去傷害一個人，更有人留言「公眾傳播裡詆毀別人，道歉卻是私下道歉」、「你為何不道歉？一句節目效果，把別人的人品踩在腳下？說真的我要不是因為這件事，我真的不知道你是誰！至少我覺得小小瑜很認真很努力」，罵聲不斷。

相關新聞

推薦新聞
豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手 豬哥亮破冰余天受阻 都是大兒子謝順福下的手
2017/05/12 07:25
索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤 索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤
2017/05/12 08:41
余天清晨接到豬哥亮來電 講了這些話 余天清晨接到豬哥亮來電 講了這些話
2017/05/12 06:00
歐陽妮妮長髮勾耳後 正劈「一字馬」激美 歐陽妮妮長髮勾耳後 正劈「一字馬」激美
2017/05/12 06:49
郭泰源2度罹癌 張瓊姿瞞著好姊妹有苦衷 郭泰源2度罹癌 張瓊姿瞞著好姊妹有苦衷
2017/05/12 07:34
忠誠！李敏鎬今正式入伍「上班」 戴口罩與粉絲親切道別 忠誠！李敏鎬今正式入伍「上班」 戴口罩與粉絲親切道別
2017/05/12 08:22
（限制級影音，慎入！）女星挑戰尺度極限 吃人肉、輪姦戲親自上陣 （限制級影音，慎入！）女星挑戰尺度極限 吃人肉、輪姦戲親自上陣
2017/05/12 07:56
（獨家）J.K.羅琳來台取景都是假？台製片說法前後矛盾 （獨家）J.K.羅琳來台取景都是假？台製片說法前後矛盾
2017/05/12 07:14
安達祐實凍齡自拍 35歲堅不賣肉 安達祐實凍齡自拍 35歲堅不賣肉
2017/05/12 08:00
富男友有戀腳癖 吳若希未婚產女漲奶爆肥13KG 富男友有戀腳癖 吳若希未婚產女漲奶爆肥13KG
2017/05/12 10:46
前女優被20壯漢圍逼簽約拍AV 淚訴：沒人想被當公車 前女優被20壯漢圍逼簽約拍AV 淚訴：沒人想被當公車
2017/05/12 10:07
聽到郭富城結婚不爽？ 熊黛林這樣說... 聽到郭富城結婚不爽？ 熊黛林這樣說...
2017/05/12 07:27
金素妍甜勾李尚禹 維也納秘拍婚照喜孜孜 金素妍甜勾李尚禹 維也納秘拍婚照喜孜孜
2017/05/12 07:17
豬哥亮再傳死訊 主治醫師說話了 豬哥亮再傳死訊 主治醫師說話了
2017/05/12 06:00
又是癌！女星乳癌開刀 醫生說要這樣才能活命 又是癌！女星乳癌開刀 醫生說要這樣才能活命
2017/05/12 09:26
新一代乳神海灘大秀C奶深溝 放話要曬出迷人巧克力色 新一代乳神海灘大秀C奶深溝 放話要曬出迷人巧克力色
2017/05/12 07:38
42歲變性美魔女 拉老公慶結婚10周年 42歲變性美魔女 拉老公慶結婚10周年
2017/05/12 09:21
老外太熱情好怕怕 女星旅韓自斬桃花 老外太熱情好怕怕 女星旅韓自斬桃花
2017/05/12 07:19
《異形：聖約》全台首日破千萬奪冠 續集明年接著拍 《異形：聖約》全台首日破千萬奪冠 續集明年接著拍
2017/05/12 07:15
疑迎余天探病派人盯哨 豬哥亮病房配置防人有心機 疑迎余天探病派人盯哨 豬哥亮病房配置防人有心機
2017/05/12 11:55
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.