爆小小瑜「大小眼」 網友洗版要黃沐妍公開道歉

淡出演藝圈5個月，小小瑜對於被指「大小眼」直呼倒楣。（翻攝自小小瑜臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小豬」黃沐妍在《綜藝大熱門》自曝出道以來都將小小瑜視為頭號勁敵，更爆料「可能我粉絲團人比較多，（她）就會跟我合照，可是她以前都不會跟我打招呼」，暗指小小瑜大小眼，昨小小瑜發文喊冤，坦言「傷心痛哭30分鐘」，小小瑜粉絲也怒轟黃沐妍，要求她公開道歉。

暗指小小瑜「大小眼」，黃沐妍臉書遭洗版。（翻攝自黃沐妍臉書）

小小瑜昨晚澄清：「我不會故意不跟誰打招呼，除非我沒看到」、「我不可能看誰粉絲團人數比我多才找誰拍照，這樣交朋友太累了吧？絕不可能」，並稱已與黃沐妍聯絡，她也道歉說只是節目效果；小小瑜最後說：「我沒生氣，只是傷心哭了半小時，淡出演藝圈都5個月了還會遇到這種事，倒楣。」

黃沐妍臉書罵聲不斷。（翻攝自黃沐妍臉書）

即便如此，黃沐妍臉書一下子湧入不少支持小小瑜網友，要求黃沐妍公開道歉，網友認為黃沐妍不應該因為節目效果而去傷害一個人，更有人留言「公眾傳播裡詆毀別人，道歉卻是私下道歉」、「你為何不道歉？一句節目效果，把別人的人品踩在腳下？說真的我要不是因為這件事，我真的不知道你是誰！至少我覺得小小瑜很認真很努力」，罵聲不斷。