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《辛普森》教堂大玩寶可夢梗 竟遭俄羅斯禁播

2017/05/12 11:29

《辛普森家庭》在《Looking for Mr. Goodbart》這集影射俄羅斯因在教堂抓怪被判刑。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《Pokemon GO》熱潮先前紅遍全球，卻也引發問題；先前俄羅斯一名YouTuber魯斯蘭索科洛夫斯基，就因在教堂玩《Pokemon GO》而被認為褻瀆宗教，判刑3年半，而向來愛以時事來嘲諷的美國動畫《辛普森家庭》就以此當梗，雖說有趣，卻也被俄羅斯禁播。

先前俄羅斯一名YouTuber因在教堂玩《Pokemon GO》被認為褻瀆宗教，判刑3年半。（翻攝自網路）

據外媒報導，由於俄羅斯特注重宗教，所以魯斯蘭當在當地東正教教堂內玩《Pokemon GO》，非法以筆形攝錄器材並在YouTube上傳抓怪影片，檢控官就此要求法庭判處3年半刑期。因此事件實在太過荒謬、無理，因此在《辛普森家庭》在《Looking for Mr. Goodbart》這集裡就影射此事，當然也被東正教徒發現並舉報，慘遭禁播。

《辛普森家庭》因影射此事被禁播。（翻攝自網路）

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