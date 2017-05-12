《辛普森》教堂大玩寶可夢梗 竟遭俄羅斯禁播
2017/05/12 11:29
《辛普森家庭》在《Looking for Mr. Goodbart》這集影射俄羅斯因在教堂抓怪被判刑。（翻攝自網路）
〔娛樂頻道／綜合報導〕《Pokemon GO》熱潮先前紅遍全球，卻也引發問題；先前俄羅斯一名YouTuber魯斯蘭索科洛夫斯基，就因在教堂玩《Pokemon GO》而被認為褻瀆宗教，判刑3年半，而向來愛以時事來嘲諷的美國動畫《辛普森家庭》就以此當梗，雖說有趣，卻也被俄羅斯禁播。
先前俄羅斯一名YouTuber因在教堂玩《Pokemon GO》被認為褻瀆宗教，判刑3年半。（翻攝自網路）
據外媒報導，由於俄羅斯特注重宗教，所以魯斯蘭當在當地東正教教堂內玩《Pokemon GO》，非法以筆形攝錄器材並在YouTube上傳抓怪影片，檢控官就此要求法庭判處3年半刑期。因此事件實在太過荒謬、無理，因此在《辛普森家庭》在《Looking for Mr. Goodbart》這集裡就影射此事，當然也被東正教徒發現並舉報，慘遭禁播。
相關新聞
- 你還有再玩嗎？ 《Pokémon GO》終於支援中文版了
- 新加坡男子為抓「乘龍」 心臟病發身亡
- 富蘭克林華美 推高股息基金
- 還我童年！倫敦藝術家擬真寶可夢插畫 小孩看了一秒被嚇哭
- 這寶可夢竟是暴露狂！ 民眾碰到好害羞
- 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
- 感謝玩家相挺 精靈寶可夢GO12月推多項活動
- 還在玩嗎？ 新的寶可夢12月12日加入戰局
- 星巴克傳將與Pokémon推出新的精靈寶可夢
- 寶可夢GO推萬聖節活動 鬼斯滿街跑、糖果大放送
- 抓寶可夢太淺碟？鄭麗君：日本有自己的鬼怪文化
- 抓乘龍不必靠雷達！ 這裡改用專業手寫看板…
- 誇張！空拍機看南寮抓寶 網友：螞蟻搬家
- 要抓寶才有學分！英國大學將Pokémon Go納入課程
- 寶可夢聖地轉移 新莊、台中文心公園湧大批人潮
推薦新聞