也太猛！林可彤自曝孕期只能胖8公斤的6撇步

林可彤近日在臉書分享自己依照醫生指示「懷孕只能胖8公斤的計畫」。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲名模林可彤，今年2月嫁給交往3年的外商銀行副總裁Tom，上月她在臉書宣布懷孕喜訊，目前孕期進入第5個月，平時就有運動健身習慣的她，近日也分享了孕後聽從醫生指示，一直堅守著「只能胖8公斤的計畫」，並大方透露6招健康控制體重的小秘訣，直言懷孕後的日子比孕前更斤斤計較。

林可彤日前在臉書表示：「孕期的體重控制真的是一件非常有趣的事，一直聽從醫師指示的只能胖8公斤計畫，懷孕後的日子比孕前更斤斤計較，運動的強度減弱但頻率反而變多，一樣吃三餐一點都沒多吃，進入第五個月體重還是逼近了多了4公斤的大關。」

林可彤懷孕邁入第5個月，四肢依舊纖細。（翻攝自臉書）

她也公開了關於健康控管體重的6大重點，一是不要妄想少量多餐，只要三餐營養均衡；二是水果、果汁糖分高易胖，切勿過量；三是不要碰含糖飲料，多喝水較好；四是不要吃甜點、精緻麵包或太多麵類製品；五是一天最多一杯鮮奶，應注意脂肪的攝取；最後則是維持運動習慣。不過，對於孕婦的嚴格體重控管計畫，仍招來部分網友的質疑，在網上引起討論。