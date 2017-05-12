限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

也太猛！林可彤自曝孕期只能胖8公斤的6撇步

2017/05/12 14:53

林可彤近日在臉書分享自己依照醫生指示「懷孕只能胖8公斤的計畫」。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲名模林可彤，今年2月嫁給交往3年的外商銀行副總裁Tom，上月她在臉書宣布懷孕喜訊，目前孕期進入第5個月，平時就有運動健身習慣的她，近日也分享了孕後聽從醫生指示，一直堅守著「只能胖8公斤的計畫」，並大方透露6招健康控制體重的小秘訣，直言懷孕後的日子比孕前更斤斤計較。

林可彤日前在臉書表示：「孕期的體重控制真的是一件非常有趣的事，一直聽從醫師指示的只能胖8公斤計畫，懷孕後的日子比孕前更斤斤計較，運動的強度減弱但頻率反而變多，一樣吃三餐一點都沒多吃，進入第五個月體重還是逼近了多了4公斤的大關。」

林可彤懷孕邁入第5個月，四肢依舊纖細。（翻攝自臉書）

她也公開了關於健康控管體重的6大重點，一是不要妄想少量多餐，只要三餐營養均衡；二是水果、果汁糖分高易胖，切勿過量；三是不要碰含糖飲料，多喝水較好；四是不要吃甜點、精緻麵包或太多麵類製品；五是一天最多一杯鮮奶，應注意脂肪的攝取；最後則是維持運動習慣。不過，對於孕婦的嚴格體重控管計畫，仍招來部分網友的質疑，在網上引起討論。

相關新聞

推薦新聞
J.K.羅琳製片聲稱已談妥合作 台中市新聞局發文否認 J.K.羅琳製片聲稱已談妥合作 台中市新聞局發文否認
2017/05/12 15:24
被川普點名「沒才華」 脫口秀主持人興奮喊「耶」 被川普點名「沒才華」 脫口秀主持人興奮喊「耶」
2017/05/12 14:50
李敏鎬當兵第一天 驚傳報到20分鐘就早退？ 李敏鎬當兵第一天 驚傳報到20分鐘就早退？
2017/05/12 14:27
《阿鴻上菜》型男消失10年 50歲陳鴻現在長這樣！ 《阿鴻上菜》型男消失10年 50歲陳鴻現在長這樣！
2017/05/12 14:18
台日合拍片出碟悄遭閹割9分鐘 上架2年影迷看攏沒 台日合拍片出碟悄遭閹割9分鐘 上架2年影迷看攏沒
2017/05/12 14:17
陽明山鬼最多？ 索非亞要大家去辛亥隧道 陽明山鬼最多？ 索非亞要大家去辛亥隧道
2017/05/12 13:42
F奶寫真女星同性婚破局！演員女友自爆原因是... F奶寫真女星同性婚破局！演員女友自爆原因是...
2017/05/12 13:36
九頭蛇入侵白宮？Hydra域名竟直通白宮網站的川普簡介！ 九頭蛇入侵白宮？Hydra域名竟直通白宮網站的川普簡介！
2017/05/12 13:26
「用笑容迎接明天」台塑千億媳麻衣感嘆當媽辛苦 「用笑容迎接明天」台塑千億媳麻衣感嘆當媽辛苦
2017/05/12 12:33
（影音）楊冪為戲拚命 沒戴護具高速下滑滿身傷 （影音）楊冪為戲拚命 沒戴護具高速下滑滿身傷
2017/05/12 12:03
（贈票）D.O.《純情》演出「眼」技獲讚 金所炫黑妝素顏扮漁村少女秀歌藝 （贈票）D.O.《純情》演出「眼」技獲讚 金所炫黑妝素顏扮漁村少女秀歌藝
2017/05/12 11:55
疑迎余天探病派人盯哨 豬哥亮病房配置防人有心機 疑迎余天探病派人盯哨 豬哥亮病房配置防人有心機
2017/05/12 11:55
五月天、田馥甄注意！金曲入圍名單在這天公布 五月天、田馥甄注意！金曲入圍名單在這天公布
2017/05/12 11:52
爆小小瑜「大小眼」 網友洗版要黃沐妍公開道歉 爆小小瑜「大小眼」 網友洗版要黃沐妍公開道歉
2017/05/12 11:52
《辛普森》教堂大玩寶可夢梗 竟遭俄羅斯禁播 《辛普森》教堂大玩寶可夢梗 竟遭俄羅斯禁播
2017/05/12 11:29
「我的中文程度很好」 海倫清桃被噹「謙虛一點」 「我的中文程度很好」 海倫清桃被噹「謙虛一點」
2017/05/12 10:57
身為佼佼女友 孟耿如給張捷愛的抱抱笑場笑不停 身為佼佼女友 孟耿如給張捷愛的抱抱笑場笑不停
2017/05/12 10:48
富男友有戀腳癖 吳若希未婚產女漲奶爆肥13KG 富男友有戀腳癖 吳若希未婚產女漲奶爆肥13KG
2017/05/12 10:46
聽聞強尼戴普靠耳麥提詞 潔西卡崔絲坦白眼翻到天邊 聽聞強尼戴普靠耳麥提詞 潔西卡崔絲坦白眼翻到天邊
2017/05/12 10:44
國小兒月考「電話禮儀」被扣分 明星媽嘆：太好命 國小兒月考「電話禮儀」被扣分 明星媽嘆：太好命
2017/05/12 10:09
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.