富男友有戀腳癖 吳若希未婚產女漲奶爆肥13KG

吳若希擁有甜美外型和溫柔嗓音，自懷孕後，身材圓潤許多。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕24歲香港歌手吳若希外型甜美，以洗腦歌《越難越愛》爆紅，上月底歷經22小時陣痛，未婚產下女兒；近日富二代男友竟自曝有戀腳癖，引發網友關注。

吳若希產後因漲奶，上圍激升。（翻攝自Instagram）

吳若希4月底為富二代男友何兆鴻產下女兒「Giselle」淼淼，開始當新手媽媽的她，曾外出一整天沒餵奶，回家洗澡發現胸部硬到像石頭。昨曬出戴墨鏡自拍，深邃豪乳隱隱露出，臉蛋也比產前消瘦許多，她大方公開目前體重為64公斤，產女後整個人爆肥13公斤，但她澄清「偷偷告訴你～我不是胖，我是水腫」，也因當媽後，感觸良多，她反省過去曾笑媽媽和姊姊肥，直到現在才發現自己相當缺德，直說：「我以後不會啦！」

吳若希與富二代男友自交往以來，從不吝嗇曬愛。（翻攝自Instagram）

吳若希（右）懷孕時，曾與男友何兆鴻拍孕婦寫真。（翻攝自Instagram）

男友何兆鴻升格當爸後，時常曬出女兒照片大聊爸爸經，近日在Instagram貼出女兒的小腳照，自曝得了戀腳癖，「成天好想抓著淼淼的腳親親親」，他特別強調不是戀上女友吳若希的腳，後來更解釋「雖然聽說媽媽的腳和長腿一樣好正」，網友發現兩人皆愛曬寶寶小腳照，也虧「你們都有戀腳癖！」

吳若希產後爆肥13公斤。（翻攝自Instagram）