（圖多）艾瑪華森愛環保 穿回收衣上紅毯

艾瑪華森穿澳洲永續時尚品牌KITX設計的有機絲手工亮片禮服出席MTV電視電影獎，獲最佳電影演員獎。（翻攝自IG：the_press_tour）

〔記者王瀅娟／台北報導〕艾瑪華森因演出「美女與野獸」，獲得史上第一位不分性別的MTV電視電影獎「最佳電影演員」獎，對一向倡導性別平權的她更具意義。艾瑪就跟她演出的「貝兒」一樣，勇於堅持她認為對的事情，而且身體力行，除了性別平權，環保也是她關心的議題，從宣傳「美女與野獸」開始，她出席宣傳場合與紅毯的穿著都是具有環保概念的衣服，有些是用回收再造材質、有些是用剩餘布料製作，有些是用有機面料，在MTV電視電影獎穿的亮片不對稱禮服就是以有機絲製作。

艾瑪華森上吉米法隆主持的今日秀節目宣傳電影「直播風暴」，漂亮的粉色細肩帶上衣與長褲均來自Oscar de la Renta，上衣是由經無害製程認證的絲製作，黑色長褲則從宣傳「美女與野獸」開始就一直重複穿，也是很有環保概念。（翻攝自IG：the_press_tour） 艾瑪華森穿Burberry以100%有機絲製作的禮服出席「直播風暴」首映。（翻攝自IG：the_press_tour） 艾瑪華森於「美女與野獸」倫敦特映會穿Emilia Wickstead以回收剩餘布料製作成的曳地晚禮服，展現現代公主的氣勢。（美聯社） 艾瑪華森穿Givenchy以有機絲製作的蝴蝶結透視晚禮服出席「美女與野獸」紐約首映會，展現十足女人味。（法新社）

她還特別開了一個新的IG帳號「the_press_tour」，在分享宣傳行程點滴的同時，亦詳細說明身上穿戴的美麗衣裳與配件採用的材質與製程，可降低哪方面對環境的影響。這個活動是她與Eco-Age（由影星柯林佛斯的妻子Livia Firth發起的環保與永續顧問機構，發起最知名的運動為綠地毯挑戰Green Carpet Challenge）的全新嘗試，證明環保衣也能穿得美美的，而且變化多端呢！

艾瑪華森於「美女與野獸」倫敦記者會上穿3.1 Phillip Lim以FSC縲縈與Oeko-Tex 100認證生物可分解酸纖維紗線製作的褲裝，搭配Burberry有機絲製作的高跟鞋，突顯個性。（美聯社） 艾瑪華森於「美女與野獸」上海迪士尼特映會穿著的金色刺繡禮服是由Elie Saab利用過往高級訂製服剩餘布料製作而成，證明這些原本要被丟棄的面料也可以華麗重生。（路透） 艾瑪華森穿Louis Vuitton採用Newlife回收聚酯纖維製作的連身洋裝出席「美女與野獸」巴黎發布記者會。該聚酯纖維是以回收寶特瓶製作成紗線，相較於製作全新聚酯纖維，可減少所用的能源以及二氧化碳排放。（美聯社） 艾瑪華森穿Dior以有機烏干紗製作的黃色洋裝出席紐約Film Society For Kids舉辦的「美女與野獸」朗讀會，創意總監Maria Grazia Chiuri以她在電影中的戲服為靈感打造此件洋裝。（Dior提供）