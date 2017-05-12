（圖多）艾瑪華森愛環保 穿回收衣上紅毯
艾瑪華森穿澳洲永續時尚品牌KITX設計的有機絲手工亮片禮服出席MTV電視電影獎，獲最佳電影演員獎。（翻攝自IG：the_press_tour）
〔記者王瀅娟／台北報導〕艾瑪華森因演出「美女與野獸」，獲得史上第一位不分性別的MTV電視電影獎「最佳電影演員」獎，對一向倡導性別平權的她更具意義。艾瑪就跟她演出的「貝兒」一樣，勇於堅持她認為對的事情，而且身體力行，除了性別平權，環保也是她關心的議題，從宣傳「美女與野獸」開始，她出席宣傳場合與紅毯的穿著都是具有環保概念的衣服，有些是用回收再造材質、有些是用剩餘布料製作，有些是用有機面料，在MTV電視電影獎穿的亮片不對稱禮服就是以有機絲製作。
艾瑪華森上吉米法隆主持的今日秀節目宣傳電影「直播風暴」，漂亮的粉色細肩帶上衣與長褲均來自Oscar de la Renta，上衣是由經無害製程認證的絲製作，黑色長褲則從宣傳「美女與野獸」開始就一直重複穿，也是很有環保概念。（翻攝自IG：the_press_tour）艾瑪華森穿Burberry以100%有機絲製作的禮服出席「直播風暴」首映。（翻攝自IG：the_press_tour）艾瑪華森於「美女與野獸」倫敦特映會穿Emilia Wickstead以回收剩餘布料製作成的曳地晚禮服，展現現代公主的氣勢。（美聯社）艾瑪華森穿Givenchy以有機絲製作的蝴蝶結透視晚禮服出席「美女與野獸」紐約首映會，展現十足女人味。（法新社）
她還特別開了一個新的IG帳號「the_press_tour」，在分享宣傳行程點滴的同時，亦詳細說明身上穿戴的美麗衣裳與配件採用的材質與製程，可降低哪方面對環境的影響。這個活動是她與Eco-Age（由影星柯林佛斯的妻子Livia Firth發起的環保與永續顧問機構，發起最知名的運動為綠地毯挑戰Green Carpet Challenge）的全新嘗試，證明環保衣也能穿得美美的，而且變化多端呢！
艾瑪華森於「美女與野獸」倫敦記者會上穿3.1 Phillip Lim以FSC縲縈與Oeko-Tex 100認證生物可分解酸纖維紗線製作的褲裝，搭配Burberry有機絲製作的高跟鞋，突顯個性。（美聯社）艾瑪華森於「美女與野獸」上海迪士尼特映會穿著的金色刺繡禮服是由Elie Saab利用過往高級訂製服剩餘布料製作而成，證明這些原本要被丟棄的面料也可以華麗重生。（路透）艾瑪華森穿Louis Vuitton採用Newlife回收聚酯纖維製作的連身洋裝出席「美女與野獸」巴黎發布記者會。該聚酯纖維是以回收寶特瓶製作成紗線，相較於製作全新聚酯纖維，可減少所用的能源以及二氧化碳排放。（美聯社）艾瑪華森穿Dior以有機烏干紗製作的黃色洋裝出席紐約Film Society For Kids舉辦的「美女與野獸」朗讀會，創意總監Maria Grazia Chiuri以她在電影中的戲服為靈感打造此件洋裝。（Dior提供）
相關新聞
- 17億身價艾瑪華森 男友媽滿意狂讚「準媳婦」
- 17億小富婆遭霸凌致休學 艾瑪華森：別叫我妙麗
- 視聽保健怎麼做？ 免費講座告訴你
- MTV今年很性平！ 艾瑪華森打敗金鋼狼奪最佳演員
- 性平就要這樣做！艾瑪華森擊敗休傑克曼得「最佳男主角」
- 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
- 艾瑪華森遛矽谷IT男 秘戀20個月公開了！
- （影音）艾瑪華森遇上無良老闆 直播私生活出賣隱私
- 被視為高材生楷模 艾瑪華森坦言「很害怕」
- 鄉民好奇 叫OO的都很會穿衣服？
- 《美女與野獸》進入10億美金俱樂部 超越艾瑪華森處女秀
- 逆思》從「玫瑰戰爭」到「黑色抗議」：一窺波蘭現今的女性地位與呼喊
- 為貝兒學唱歌 艾瑪華森圓童年夢想
- 賺很大！《美女與野獸》吸金勝動畫 女主角可以分這麼多...
- 艾瑪華森親弟弟帥翻 被虧「有鬍子的妙麗」
- 給艾瑪華森4.6億片酬 迪士尼卻被爆對某些演員大小眼
- 拍完《美女與野獸》變富婆？艾瑪華森酬勞預計可拿4.6億元！
- （影音）貝兒好忙！萌貓「訪問」融化艾瑪華森
- 駭客再出招 好萊塢女星裸照竟有75個資料夾
- 《裸照驚駭》西恩潘愛女自慰曝光 柴克嘿咻照外洩