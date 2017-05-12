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郭富城嫩妻待產 熊黛林不服輸也要拚生雙胞胎

2017/05/12 09:37

熊黛林去年嫁富商老公後就一直積極做人。（翻攝自網路）

〔記者盧家豪／台北報導〕51歲天王郭富城日前與小22歲的中國嫩模方媛步入禮堂，同時也傳出女方已經懷孕，可謂雙喜臨門。曾任7年天王嫂的熊黛林不甘示弱，昨就直言會考慮人工受孕，而且最好生雙胞胎「一次搞定」。

郭富城娶回中國嫩妻方媛，傳女方已回老家安胎待產。（資料照，香港成報提供）

熊黛林去年嫁給富商郭可頌後，一直積極調養身體，月初還傳到龍母廟參拜狂磕100個響頭求子。昨她出席香港一時尚活動，被問到做人進度，熊黛林笑回：「正在努力中，不過過幾天又要飛北京、南京、上海工作，現在還是先努力工作。」

不過她也坦言因為三餐不定時搞得得胃不太好，但現在有在調身體了。而談到大嫂郭可盈才誕下一對雙胞胎，熊黛林則直呼小孩超可愛，「大家都想一次搞定，但就不知道有沒有那個福氣了。」36歲的熊黛林也被問到是否會考慮人工受孕，她爽快回答有可能，不過現在還是想自己來。

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