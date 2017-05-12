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（影音）楊冪為戲拚命 沒戴護具高速下滑滿身傷

2017/05/12 12:03

楊冪在電影《逆時營救》有不少危險動作戲碼，拍攝時讓她吃盡苦頭。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星楊冪出道至今拍攝過多部膾炙人口的影劇作品，每回演出總能夠引起話題、締造高收視。近期她憑主演新片《逆時營救》，喜獲「第50屆休士頓國際電影節」影后殊榮，而電影花絮也在近日釋出，該片有許多危險動作場面，為求真實演出，她拿掉護具親自上陣，還直呼：「這是個非常爽的挑戰！」敬業態度令人敬佩。

楊冪拍攝動作場面拍到傷痕累累，仍盡力完成演出。（翻攝自微博）

懼高的楊冪在片中不僅挑戰高空抱著孩子吊鋼絲，還綁著鋼絲在空中不停旋轉拍攝，甚至在拍攝某場戲豁出去，在斜坡高速下滑演出，光這場戲就拍了3天，讓她直說：「真的挺恐怖的！」最後因還拍攝效果不佳，從原先的背面下滑改以正面朝下滑行，且為求逼真她脫掉護具直接上場，在不斷反覆拍攝下，讓她吃了不少口頭，翻得滿身是傷，「板子很多洞，邊緣都會劃傷，身上都是傷。」連合作的男演員霍建華看了都不得不佩服。

不過，不怕吃苦的她反倒表示「這是我一直以來，最夢寐以求想演的電影，我覺得對一個演員來說，是一個非常爽的挑戰！」

楊冪在斜坡高速下滑的戲，反覆拍了10餘次，為求逼真演出更脫掉護具上場。（翻攝自微博）

楊冪挑戰抱著孩子在空中吊鋼絲，拍攝過程相當艱辛。（翻攝自微博）

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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