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雪倫卡特拋棄美國隊長 幸福秀鑽戒宣布訂婚了！

2017/05/12 09:19

「13號特工」艾蜜莉芬凱普（左）今天在Instagram上PO照宣布與愛情長跑6年的男友喬許鮑曼（右）互許終生的喜訊。（翻攝自Real TV Reviews）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在漫威電影裡飾演「卡特探員」佩姬卡特姪女「13號特工」雪倫卡特的30歲加拿大女星艾蜜莉芬凱普（Emily VanCamp），在去年的《美國隊長3：英雄內戰》裡因為與姑姑的前愛人美國隊長產生情愫，2人甚至有一場被外界評為「尷尬到不行」的吻戲，名字因此不斷被與美國隊長連結在一起。不過，戲外的她其實早就已經名花有主，今天更在Instagram上大方秀出閃亮鑽戒，親自證實與交往6年的男友喬許鮑曼（Josh Bowman）訂婚了！

艾蜜莉芬凱普（右）在去年的《美國隊長3：英雄內戰》中，與扮演「美國隊長」的克里斯伊凡有一場吻戲，但卻被虧「尷尬到不行」。（翻攝自YouTube）

艾蜜莉芬凱普與小自己1歲的喬許鮑曼，是在2011年的ABC影集《復仇》（Revenge）中合作結識，近而相戀的，雖然該劇已經在2015年的第4季宣告完結，不過2人則自那時一直低調愛情長跑至今，2014年艾蜜莉芬凱普接受澳洲《InStyle》訪問時，就曾說過：「我生命中擁有一段美好的愛情，信任則是感情中最重要的事」，難得展露出戀愛中小女人的姿態。而今天（12日），艾蜜莉芬凱普就PO出一張自己以雙手遮著臉，但左手無名指上戴著閃耀鑽戒的照片，來宣布自己與男友已經互許終生的喜訊，雖然只有配上一顆愛心的表情符號，但幸福甜蜜之情滿溢，粉絲也紛紛向小倆口道賀，祝福這對才子佳人能幸福到永遠。

艾蜜莉芬凱普今天在Instagram上幸福PO出閃亮鑽戒照。（翻攝自艾蜜莉芬凱普Instagram）艾蜜莉芬凱普（右）與喬許鮑曼（左）早在2011年合作ABC影集《復仇》時就相識並相戀，至今已經愛情長跑了6年。（翻攝自Fashion & Style）

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