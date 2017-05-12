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（獨家）豬哥亮病情告急 南部姑姑說話了...！

2017/05/12 08:52

豬哥亮的姑姑謝金鳯稱豬人很客氣,心地善良。（讀者提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕豬哥亮癌末3月住進台大醫院後就再未出院，雖家屬封鎖病情，但病情數度告急，兩度傳死訊，令人擔憂。昨日，豬哥亮的「姑姑」謝金鳯透露，豬哥亮對親族長輩都很客氣、是個好人，雖進入演藝圈後就搬離「豬哥巷」，但之前宗親們有包遊覽車北上看他錄節目，豬還很熱絡叫她、合照，現在大家聽到豬生病都很心，希望他能熬過這一關。

豬哥亮的家鄉在高雄左營，當地人稱「五甲」的店仔頂街有一條街都姓謝，但目前豬哥亮的祖厝已賣，建起四層樓透天厝，豬的父母往生後，三個兄弟也搬離該區。豬哥亮大哥謝新華的兒子，也就是豬哥亮的姪子阿富，在附近的市場做批發生意，他妻子前天向本報表示，5月1日公公曾北上看豬哥亮，她問公公豬哥亮的情形，得到答案是：「還能聊天，沒有外傳病危」，但豬的大哥年歲也高，特別再趕去看弟弟，仍引揣測。

謝金鳯目前仍住在「豬哥巷」裡，她說與豬哥亮不是親姑姑，是算宗親，但大家都在同一個地區長大，豬哥亮人很好，對長輩也很客氣，希望他趕快好起來再去「做節目」。

豬哥亮住的地區因為他成為秀場天王,被稱豬哥巷。（讀者提供）

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