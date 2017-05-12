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聽聞強尼戴普靠耳麥提詞 潔西卡崔絲坦翻了個巨大白眼

2017/05/12 10:44

潔西卡雀斯坦在聽聞強尼戴普上戲時都是靠耳麥幫他提詞時，忍不住翻了一個巨大的白眼。（翻攝自BBC News推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢女星潔西卡雀斯坦，不管演出任何角色都做足功課，讓她能夠相當威猛地演什麼就像什麼，光靠氣勢就能讓人折服，因此對於那些投機取巧、對工作似乎沒那麼認真的演員們，就有些不以為然，像是最近「強哥」強尼戴普就被數名前經紀人爆料在片場時都要靠耳麥來幫他提詞，潔西卡雀斯坦在受訪時被問及此事，忍不住當場在記者面前翻了一個相當巨大的白眼，真性情展露無疑。

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潔西卡雀斯坦在受訪時大翻白眼的模樣相當經典。（翻攝自Giphy）

潔西卡雀斯坦在新片《攻敵必救》中飾演眼裡只有事業、為求勝利不擇手段，甚至四處樹敵的女強人，傑出的演技讓她憑藉本片一舉入圍金球獎最佳戲劇類電影女主角，日前為宣傳該片而接受英國《BBC News》訪問時，記者就問了為戲一向都會認真做功課的她，相較於強尼戴普要靠耳麥來提詞，她都是怎樣背誦自己的台詞的，沒想到潔西卡雀斯坦一聽完記者問題，馬上就先翻了個超經典的巨大白眼，接著才表示：「沒有特殊的方法，我猜我的技巧就是認真罷了」，解釋由於這個角色反應相當快，又十分聰明伶俐，她在上戲時完全沒辦法多想，必須自然而然就說出台詞，因此在開拍前的周末會耗費相當多的時間來記憶台詞，這就是自己成功的不二法門。

潔西卡雀斯坦在新片《攻敵必救》中飾演眼裡只有事業、為求勝利不擇手段，甚至四處樹敵的女強人，因此為了能迅速反應出台詞下了一番苦功。（翻攝自YouTube）

相關影片：〈影片取自VanityFairFR，如遭移除敬請見諒〉


Jessica Chastain a son mot à dire concernant la... par VanityFairFR

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