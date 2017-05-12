索非亞遭命理師群起圍剿 嘆「人比鬼更可怕」急求救郭書瑤

索非亞（左）近來因《通靈少女》知名度大開，意外掀起靈界大戰，飽受批評。（HBO Asia提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕公視、HBO影集《通靈少女》爆紅，劇中主角原型、前靈媒索非亞，也跟著聲名大噪，不過人紅是非多，近來她因理念和命理界不同，和眾多命理師槓上，飽受批評，先前始終未回應的她，昨也透過公司表示：「現在投身社工和棒球，棒球很熱血，讓我有樂觀和正面的態度去面對。」

索非亞最近先是被命理師江柏樂嗆「腦筋壞了嗎」，接著連鳥掛大師也加入戰局，直批她「怪力亂神」，還有曾與她共事的靈媒爆她「只會通靈，不會辦事」，另名自稱她師父的男子更痛罵她「沒能力野心大只想賺錢」。《蘋果日報》報導，起初她都僅以「要回到原來生活」為由，不願多解釋，但在日前直播節目中，顯然對種種批評感到無奈，她在節目中大嘆：「人比鬼更可怕，我跟阿飄處得很好，他們善良沒心機。」先前更在節目和郭書瑤求救，「妳快回來啦，不能都我給媒體追！」

郭書瑤越洋聲援索非亞「人生在世，大家要好好相處」，盼外界別再攻擊。（公視提供）

對此，人在中國拍戲的郭書瑤表示「人生在世，大家要好好相處」，直言說這些攻擊的人，或許根本沒看懂《通靈少女》。索非亞也透露現在投身社工、裁判的工作，都讓她能以樂觀和正面的度去面對一切，尤其服務到許多家暴案件，讓她感到近日遭遇「真的不算什麼」。