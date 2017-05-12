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（限制級影音，慎入！）女星挑戰尺度極限 吃人肉、輪姦戲親自上陣

2017/05/12 07:56

港星衛詩雅在《失眠》突破演出。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕港星衛詩雅最近和影帝黃秋生合作恐怖片《失眠》，打破以往清純形象，親自上陣演出多場輪姦和虐打的戲分，最嚇人的是一場超越限制級尺度的「吃人肉」場面，讓人不寒而慄。

衛詩雅在《失眠》分飾備受寵愛的妹妹，以及因眼疾而性格孤僻冷漠的姊姊，妹妹與她以往演過的角色類似，充滿怨念的姊姊算新挑戰。一場姊姊慘遭日軍輪姦的戲，原先劇組安排替身給她，不過她想親自上陣，表現專業，大獲導演邱禮濤肯定。

不過衛詩雅將功勞歸給導演及黃秋生：「他們會不斷推我，希望逼出一個以前沒見過的衛詩雅出來，所以整個拍攝在很緊張、但又好安全的情況下完成，因為有他們兩個在這裡。」《失眠》將於6月2日在台上映。

黃秋生號稱《失眠》是最後一次變態演出。（翻攝《失眠》臉書）

《失眠》香港版終極預告（畫面恐怖，請斟酌觀賞）：

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