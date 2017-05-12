老外太熱情好怕怕 女星旅韓自斬桃花

方宥心、林雨宣放假遊南韓一起變鬼變怪。（經紀人提供）

〔記者洪素津／台北報導〕方宥心、林雨宣因一起從星光體系畢業而結識成為好友，近日終於湊到工作的空檔一同到南韓旅遊，他們形容朋友要一起外出旅遊，旅伴慎選很重要，沒想到2人超級合，開心旅遊之餘竟也被老外搭訕，眼看盛夏的桃花要盛開，結局卻是令人扼腕。

方宥心、林雨宣放假遊南韓一起變鬼怪。（經紀人提供）

在韓旅遊期間，2人都被老外搭訕互加了臉書，讓她們直呼：「難道我們的姻緣在國外？」但由於老外過於熱情，當下便瘋狂邀約是否一起外出遊玩，2人驚嚇之餘便推託後面有行程婉拒，認為「出門在外還是小心一點好」，便親手斬斷桃花，終止一段有可能的戀情。

另外，2人還特別去朝聖了韓劇《鬼怪》經典隧道場景，還拍攝了一段有趣的影片；近來對攝影小有興趣的方宥心，把林雨宣完全當一個外拍模特兒使喚，在各大景點，宥心總要雨宣擺POSE拍上個二、三十張照片，拍到雨宣求饒大喊：「方宥心我可以下班了嗎？可以別再拍了嗎？我可以去血拚了嗎？」方宥心很有信心的說，這些照片林雨宣應該可以當宣傳照了，美翻了。

方宥心、林雨宣放假遊南韓一起變鬼怪。（經紀人提供） 方宥心、林雨宣放假遊南韓一起變鬼怪。（經紀人提供）